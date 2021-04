Pfizer anunció que su vacuna anticovid-19 es eficaz contra variante sudafricana

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La vacuna Pfizer/BioNTech conserva una eficacia muy alta contra la variante sudafricana del coronavirus, según los hallazgos de ensayos clínicos en Sudáfrica, anunciaron las dos compañías el jueves.



No se observaron casos de covid-19 en Sudáfrica en personas vacunadas durante el ensayo de fase 3 que rastreó a los participantes hasta seis meses después de su segunda inyección, según un comunicado conjunto.



En este país, "se reclutaron 800 participantes, se observaron nueve casos de covid-19, todos en el grupo placebo, lo que indica una eficacia de la vacuna del 100%", explica la alianza Pfizer/BioNTech.



Estos son "los primeros resultados clínicos que demuestran que una vacuna puede proteger eficazmente contra las variantes actualmente en circulación, factor esencial para lograr la inmunidad de grupo y acabar con esta pandemia para la población mundial", explica Ugur Sahin, CEO y cofundador de BioNTech.



Pfizer y BioNTech habían estimado en enero, a partir de pruebas realizadas in vitro, que aunque era "inferior" a la respuesta observada frente a la cepa común del virus, "la alta eficacia" de la vacuna no parecía afectada frente a la variante sudafricana.



Los datos de los ensayos clínicos corroboran estos resultados, según el comunicado de prensa del jueves.



De los 46.307 participantes en los ensayos de fase 3 en varios países, la vacuna ha mostrado una eficacia del 91,3%, según la misma fuente.



De los 927 casos sintomáticos de covid-19 en el estudio, 850 casos conciernen a pacientes del grupo placebo y 77 casos al grupo vacunado.



Los laboratorios Pfizer y BioNTech esperan fabricar en 2021 hasta 2.500 millones de dosis de su vacuna, una de las cuatro aprobadas en la Unión Europea.