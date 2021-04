Periodistas rechazan fallo sobre indemnización de Diosdado Cabello por el diario El Nacional de Venezuela

Erika Mantilla

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó al diario El Nacional a pagar de 237 mil petros (criptomoneda promovida por el gobierno Maduro y que equivale unos $50 mil millones) por daños morales supuestamente sufridos por Diosdado Cabello con la reproducción de un artículo publicado en 2015 por ABC de España.



En la nota se presenta una investigación sobre sus supuestos vínculos del político venezolano con el narcotráfico.



Con la decisión, alertan trabajadores del periódico de más de 70 años de existencia y uno de los pocos que aún se oponen al chavismo, que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha puesto en riesgo su futuro como ocurrió antes con otros medios de comunicación, aunque esta vez hayan usado un mecanismo diferente.



La decisión ha sido calificada como "un atropello" por medios de la región y por las directivas del propio diario. El gremio entero señala lo desproporcionado del monto de indemnización, entre otras cosas.



"Nunca ha habido, creo que en el mundo entero, una demanda por difamación que llegue a un monto así", dijo Miguel Henrique Otero, presidente y editor de El Nacional.

El valor sería resultado de la indexación hecha por el Tribunal, que alega que El Nacional no tuvo en cuenta los informes del Banco Central de Venezuela sobre el comportamiento de la inflación, ni la opinión de expertos para calcular de cuánto ha sido este fenómeno desde 2015.



"Esa indexación de un monto inicial que puso Diosdado Cabello, en un país en donde la inflación es una cosa monumental y el Banco Central no hace reporte, no tiene sentido. La cifra es mucho mayor que la indemnización que puso Diosdado Cabello en su demanda original en 2015", señaló Otero.



Pero, además, la indemnización fue establecida en petros, que no es la moneda oficial del país, sino el bolívar.



Por eso, dice el periodista, es claro que se trata es de una jugada de Diosdado Cabello, apoyado por la Justicia del país, que ha sido cooptada por el régimen de Maduro, para quedarse con el periódico.



"Si el Tribunal Supremo ejecuta los 14 millones de dólares, se queda con el periódico y se lo entrega a Diosdado Cabello, y él será director, propietario y presidente del diario", alerta Otero.



Afirmó que, pese a la determinación El Nacional seguirá adelante, y señaló que es el único medio emblemático que aún se opone al régimen. Muchos otros han cedido a la presión y han sido comprados con dineros públicos, han desaparecido o se han autocensurado.



"Si nos quitan el edificio, seguiremos, porque un periódico no es un edificio, hoy en día un periódico son periodistas con una computadora", añadió.



Es "una aberración judicial y un acto de venganza": SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como un "grave atropello contra la libertad de prensa" la sentencia del Tribunal.



Jorge Canahuati, presidente de la organización, dijo que "no sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa, en un país donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político, y el Gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida".



A su vez, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, aseguró que "no se trata de la expropiación de un medio de comunicación, sino directamente de una expoliación, del uso de la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación".



Advirtió que la falta de independencia judicial "encamina hacia este tipo de abusos, a sentencias amañadas por intereses políticos".