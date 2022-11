Oficial: Donald Trump será candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024

Donald Trump anunció este martes su tercera candidatura a la Casa Blanca, lanzando una campaña que promete ser implacable por la nominación republicana en el campo conservador, magullado y dividido por la decepción de las recientes elecciones de medio mandato.



Estados Unidos está "de regreso", dijo el expresidente de 76 años a cientos de simpatizantes congregados en un salón adornado con la bandera estadounidense en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.



"Anuncio esta noche mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos", dijo Trump, quien entregó el documento ante la autoridad electoral estadounidense momentos antes de hacer su anuncio público.



La entrada inusualmente temprana de Trump en la carrera por la Casa Blanca se considera un intento de adelantarse a otros republicanos y de evitar posibles cargos penales por investigaciones de las que es objeto.



Lea aquí: Capturan a estudiante sospechoso de tiroteo que dejó tres muertos en universidad de EE.UU.



En el bando republicano las heridas están abiertas después de las elecciones intermedias. Algunos están convencidos de que no han conseguido mejores resultados debido al fracaso de ciertos protegidos de Trump.



Hay quien se pregunta si Trump, con su estilo de hacer política y sus problemas judiciales, es la persona adecuada para lucir los colores del partido la próxima vez.



Tiene varios rivales de peso que le hacen sombra para las primarias de 2024, sobre todo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien obtuvo una contundente victoria en la reelección el 8 de noviembre.



Trump, quien perdió las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden, lanza su candidatura a la Casa Blanca con varias desventajas potenciales.



Es objeto de múltiples investigaciones sobre su conducta antes, durante y después de su primer mandato como presidente, lo que en última instancia podría resultar en su descalificación.



Lo investigan por presunto fraude en sus negocios familiares, por su papel en el ataque de sus simpatizantes el año pasado al Capitolio, su intento de anular las elecciones de 2020 y su ocultación de documentos clasificados en Mar-a-Lago.



Con Trump ahora como candidato declarado, el fiscal general de Biden, Merrick Garland, puede verse obligado a nombrar un abogado especial para continuar con las investigaciones sobre el expresidente emprendidas por el Departamento de Justicia.

Apoyo popular

Además, el poderoso imperio mediático de Rupert Murdoch parece haberle dado la espalda, etiquetándolo de "perdedor" después de las elecciones de medio mandato.



También sigue teniendo prohibido el acceso a Facebook y Twitter, que fueron fundamentales en su impresionante ascenso político.



A pesar del pésimo resultado electoral de los leales a Trump, el magnate conserva una popularidad innegable entre los millones de seguidores de base que han acudido con pancartas en las que se leía "Make America Great Again" (Hagamos Grande a Estados Unidos otra vez).



Y a pesar de haber sido abandonado por varios de los principales donantes republicanos, ha recaudado 100 millones de dólares.



Antes de las elecciones de mitad de periodo, Trump supeditó su apoyo a los candidatos en función de si negaban los resultados de 2020.



Pero una serie de derrotas de los aliados más leales de Trump minaron su impulso para este martes.



Lea además: Senado de EE.UU. votará ley que protege el matrimonio homosexual



Los republicanos fracasaron en su intento de arrebatar el control del Senado a los demócratas, y aunque están a punto de controlar la Cámara de Representantes es por una mayoría mínima que será difícil de mantener a raya.



Biden, de 79 años, cuya victoria Trump aún se niega a reconocer, tiene la intención de volver a presentarse pero tomará una decisión final a principios del próximo año.



"Donald Trump le falló a Estados Unidos", tuiteó Biden desde Bali, donde se halla por la cumbre del G20. Junto al mensaje publicó un video que acusa al expresidente de "amañar la economía para los ricos", "atacar el sistema de salud" o "consentir a extremistas".



Pero Trump no se amilana y también lo incluyó en su discurso. "Me aseguraré de que Joe Biden no logre cuatro años más", dijo.

"Mejores opciones"

El alguna vez leal vicepresidente de Trump, Mike Pence, quien publicó un nuevo libro el martes y se cree que puede ser un rival de cara a 2024, declaró a ABC que el comportamiento de Trump el 6 de enero de 2021 fue "imprudente".



Por el momento, DeSantis, de la derecha dura, parece el principal posible rival de Trump en un campo republicano que puede incluir a Pence, el senador de Texas Ted Cruz, el gobernador de Virginia Glenn Youngkin, el exsecretario de Estado Mike Pompeo y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.



Le puede interesar: ¿Por qué la Nasa quiere volver a la Luna 50 años después? Estas son las principales razones



DeSantis, de 44 años, apodado "Ron el Mojigato" por Trump, invitó a "la gente a revisar el marcador del martes pasado por la noche".



Sin nombrar a Trump, también sugirió que una candidatura republicana encabezada por el expresidente tendría problemas para atraer a votantes independientes "incluso con Biden en la Casa Blanca y los fracasos que estamos viendo".



Pero él, siguiendo su "instinto", como siempre, sabe que hasta ahora ha sobrevivido a todos los escándalos y sigue en pie a pesar de las muchas veces que lo dieron por acabado.