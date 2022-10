Nueva carrera por el poder en el Reino Unido, con la posibilidad del retorno de Boris Johnson

El Partido Conservador británico abrió este viernes una frenética campaña para encontrar sucesor a la dimitida primera ministra Liz Truss, con la candidatura confirmada del antiguo aspirante Rishi Sunak y la posibilidad de un retorno de Boris Johnson.



Aunque todavía no anunció abiertamente sus intenciones, Sunak, que perdió contra Truss la votación final para suceder a Johnson, obtuvo el respaldo mínimo de 100 parlamentarios conservadores para entrar oficialmente en la carrera.



"Es un honor ser el 100º diputado conservador que apoya a #Ready4Rishi", tuiteó el veterano Tobias Ellwood el viernes por la noche. Otros diputados alineados con el ex ministr de Finanzas también dijeron que había superado ese umbral.



Si nadie más obtuviera estos apoyos, Sunak se convertiría automáticamente en el nuevo líder del partido y primer ministro.



Además de él, la actual ministra británica de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, también aspira a reemplazar a Truss, quien dimitió después de 44 días en el cargo marcados por la crisis económica desencadenada especialmente por sus propias decisiones.

Johnson sopesa regresar

Si las candidaturas de Sunak y Mourdant eran esperadas, ya que ambos pelearon por el cargo hace unas semanas, la gran sorpresa es el posible regreso del precedente primer ministro, Boris Johnson, que está en todas las portadas de la prensa y comienza a fortalecerse.



Johnson, obligado a anunciar su dimisión en julio tras una serie de escándalos, suma varios apoyos y sigue siendo muy popular en las bases del partido.



El antiguo dirigente no declaró públicamente si se va a postular pero acortó sus vacaciones en el Caribe para participar en la primera votación del proceso de sucesión que celebrarán el lunes los parlamentarios "tories".



Johnson obtuvo ya los respaldos públicos del ministro de Empresas, Jacob Rees-Mogg, y del secretario de Defensa, Ben Wallace.



"Por el momento, me inclinaría hacia Boris Johnson" aunque tiene "algunas preguntas para responder" sobre algunos escándalos, dijo Wallace.



James Duddrige, uno de los principales aliados de Johnson en el Parlamento, dijo que había estado en contacto con él por mensaje. "Ha dicho: 'Vamos a hacerlo, estoy por la labor'", afirmó.



Sin embargo, el ministro de Seguridad, Tom Tugendhat, que apoyó a Sunak, indicó que "no es momento de juegos políticos, de ajustar cuentas o de mirar atrás".



El retorno es controvertido: algunos parlamentarios conservadores anunciaron que dimitirían si Johnson vuelve. Además, el exlíder es investigado por el Parlamento para dilucidar si mintió a la cámara durante el escándalo del "partygate" y se arriesga a una suspensión de su mandato como diputado.



Según algunas informaciones, los bandos de Sunak y Johnson están hablando un posible pacto de unidad, aunque todavía hay cuentas pendientes desde que el ex primer ministro fue defenestrado.

Petición de elecciones

Los aspirantes deben presentar antes de las 14H00 (13H00 GMT) del lunes el respaldo de al menos 100 de los 357 parlamentarios conservadores, lo que limita la carrera a un máximo de tres candidatos.



Estos representantes celebrarán dos votaciones: la primera reducirá la elección a dos candidatos y la segunda servirá como "indicación" a los miembros del partido sobre la opción preferida de los diputados.



Entonces, salvo que los parlamentarios se alineen con un solo aspirante, serán los afiliados del Partido Conservador los que zanjen la cuestión en una votación telemática la próxima semana.



El portal político Guido Fawkes, que sigue de cerca los apoyos de los diputados a cada posible candidato, registraba hasta el viernes por la tarde 103 "votos" para Sunak, 68 para Johnson y 25 para Mordaunt.



Quien sea que asuma las riendas del país se enfrenta a un partido lastrado por las divisiones, con la oposición en lo alto de las encuestas y una grave crisis económica, con caos en los mercados y una inflación que toca máximos en décadas.



La empresa demoscópica YouGov indicó que tres de cada cinco británicos desean elecciones generales anticipadas, en línea con las demandas de los partidos de oposición.



El Partido Laborista y otras formaciones aseguran que solo unos comicios terminarán con los meses de caos político desencadenado después de que Johnson fuera forzado a renunciar tras una concatenación de escándalos personales y políticos.



En ese proceso, Sunak partía como favorito entre los diputados conservadores, pero finalmente se impuso Truss en una votación entre los 80.000 miembros de base de la formación.



"Esto no es sólo un culebrón al frente del partido 'tory'; está haciendo un gran daño a la reputación de nuestro país" y a la vida de la población, dijo el líder laborista Keir Starmer.