"No quiso escuchar": Biden reveló que Zelenski no atendió advertencias sobre la invasión rusa

El presidente estadounidense Joe Biden dijo el viernes que su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski "no quiso escuchar" las advertencias de Washington antes de que Rusia invadiera su país.



"Mucha gente pensó que estaba exagerando" al mencionar un ataque ruso contra Ucrania antes de que comenzara, declaró Biden en una recepción en Los Ángeles para recaudar fondos para el Partido Demócrata.

"Pero sabía que teníamos información de que estaba ocurriendo. (El presidente ruso Vladimir Putin) iba a cruzar la frontera. No había ninguna duda y Zelenski no quería oírlo", dijo a los periodistas.



Estados Unidos había empezado a advertir de los preparativos para una invasión de Ucrania mucho antes de que Putin anunciara una "operación especial" contra el país el 24 de febrero.



Estas advertencias habían provocado la incredulidad e incluso críticas más o menos encubiertas de algunos aliados europeos, que consideraban que Estados Unidos era demasiado alarmista en ese momento.