"No es cierto que se vaya a meter a la cárcel a los no vacunados": viceministro de Bolivia

El viceministro de defensa del consumidor de Bolivia, Jorge Silva, comentó este lunes que no es cierto que el gobierno vaya a procesar o meter a la cárcel a las personas que no cuenten con su carné de vacunación o no se hayan vacunado.



“En ningún momento hemos mencionado que el Gobierno va a procesar o sancionar con 10 años de cárcel a las personas que no tengan el carné o que no estén vacunados”.



El decreto por el que se creyó que esta condena se haría posible en Bolivia es el 4641, que entrará en vigencia desde el 1 de enero y establece que, para ingresar a instituciones y espacios públicos o privados, se exigirá a toda persona mostrar su carné de vacunación contra el coronavirus o su prueba PCR.



Silva, había comentado anteriormente sobre el documento que las personas que no porten el carné y den positivo por covid-19 podrían ser sancionados en base a un delito de atentado a la salud pública.



"Si yo no porto, no muestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo covid-19 estoy atentando contra la salud de los otros usuarios. Por lo tanto, pueden hacerme un proceso", declaró el funcionario bolivariano para la televisión pública de su país.

Sin embargo, este lunes el funcionario desmintió los comentarios sobre la supuesta pena carcelaria por no presentar el carné de vacunación: “si quieres te vacunas y si no quieres no lo haces y si no lo haces nadie te va procesar y nadie te va a imponer una pena de cárcel porque es voluntario”.



Silva añadió que la sanción inmediata que se realizara a quienes no porten estos documentos será que no se les permitirá entrar a los establecimientos públicos que sigan la normativa.



"Si te has vacunado tendrás tu carné y si no lo has hecho voluntariamente entonces tendrás que presentar tu prueba PCR y si no tienes ambas entonces no entraras, esa es la sanción inmediata que se producirá con las personas que no cuenten con el carné y no tengan su prueba PCR, ahí no hay ninguna persecución, ningún proceso, no hay ninguna pena privativa de 10 años”, reiteró.



Hasta el momento, más de 3,5 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación en Bolivia, con casi medio millón de ciudadanos inmunizados con la dosis de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud boliviano.