Tanner Lake Wall: Niño de 13 años muere en Florida tras ser infectado por una ameba 'comecerebros'

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un adolescente de 13 años falleció tras ser infectado por una ameba 'comecerebros' mientras estaba de vacaciones con su familia en un campamento en el norte de la Florida, según revelaron sus familiares en las últimas horas.



Se trata del joven Tanner Lake Wall, residente en la ciudad de Palatka y quien tras nadar en el mismo lago en el que estuvieron su padre, sus hermanas y alrededor de 50 niños, empezó a sentirse enfermo pocos días después de regresar a su hogar.



Tanner empezó a presentar sìntomas como nausea, vómitos, fuertes dolores de cabeza y rigidez en el cuello, según contó su padre, Travis, al medio local News4Jax.



Los padres llevaron al pequeño a un centro médico local, donde los profesionales indicaron que el adolescente tenía una faringitis.



Pero tanto Travis como Alicia Whitehill, los padres del menor, se sintieron ofuscados con el diagnóstico inicial y decidieron llevar a Tanner a otro centro asistencial.



Conducieron entonces por una hora y media hasta el hospital UF Health en Gainesville, donde el menor fue conectado a un ventilador y los doctores identificaron la grave causa de sus síntomas.



"Ellos dijeron: 'Lamentamos decirles esto, pero su hijo no tiene meningitis bacteriana. Tiene una ameba parasitaria, y no hay cura", relató Travis.



El peligroso microorganismo encontrado en el cuerpo de Tanner era la ameba Naegleria fowleri, conocida como la ameba 'comecerebros', un protozoario que se encuentra típicamente en lagos de agua dulce, ríos y aguas termales y puede causar una infección en el cerebro llamada meningoencefalitis amebiana primaria. También puede ser encontrada en agua del grifo mal tratada y piscinas mal cloradas.



Para el 2 de agosto, el pequeño no mostraba señales de actividad cerebral, por lo que sus padres decidieron desconectarlo de las máquinas que lo mantenían con vida. El pequeño falleció a las pocas horas, a raíz de la infección.



Travis y Alicia indicaron que Tanner era un niño saludable y activo antes de enfermarse.



"Él amaba jugar al aire libre, la caza, la pesca. Era alguien que siempre querías tener a tu lado", resaltaron sus padres.



Buscan concientizar

Los padres de Tanner dieron a conocer su historia en las últimas horas con el objetivo de concientizar a los padres de familia sobre los peligros de este microorganismo.



"Las personas tienen que estar conscientes de que entre julio y finales de septiembre, en las aguas cálidas, esta ameba que puede ingresar a su cuerpo por su nariz. Puede ser buceando. Puede ser nadando, (practicando) deportes acuáticos, esquiando, cosas como esas", dijo Travis.



La familia indicó a medios que esperan que los profesionales de la salud estén más al tanto de esta rara enfermedad y que se ubiquen más señales en lagos de agua tibia para advertir a los nadadores de este potencial asesino invisible.