Álvaro José Carvajal Vidarte

"Me siento mucho mejor, vamos a vencer al coronavirus": Trump, sobre su estado de salud

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó que se recupera del covid-19 en un video publicado en cuenta de Twitter, grabado desde el centro médico en el que se encuentra hospitalizado.



El mandatario norteamericano comenzó agradeciendo a todo el equipo médico que lo atiende en el hospital, "por el increíble trabajo que han estado haciendo".



"Vine aquí, (y) no me estaba sintiendo muy bien. Me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando fuerte para recuperarme totalmente. Tengo que regresar, porque aún tenemos que hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Hemos hecho un muy buen trabajo en ese sentido, pero aún tenemos pasos por recorrer y tenemos que terminar esa labor", dijo Trump en el audiovisual, de cuatro minutos de duración.



El jefe de Estado aseguró que estará de regreso "pronto", y que espera finalizar la campaña "de la manera que empezó y de la manera que la hemos estado haciendo", pues asegura estar orgulloso de ellos y la clase de números que han conseguido.

Pero, añadió, "esto es algo que pasó y que le ha pasado a millones de personas alrededor del mundo, y estoy luchando por ellos. No solo en los Estados Unidos, estoy luchando por todos ellos en el mundo. Vamos a vencer al coronavirus, o como quieran llamarlo, y lo vamos a vencer completamente".



Trump agradeció el apoyo que ha recibido de los estadounidenses y las palabras de aliento de los diferentes líderes mundiales.



"Quiero decirles que me estoy empezando a sentir bien. No sabemos (qué pase) durante los próximos días, creo que esa es la verdadera prueba, entonces veremos qué sucede esos días", indicó.



Melania Trump se recupera

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, también avanza de manera positiva en su recuperación tras dar positivo por covid-19, confirmo el presidente norteamericano en su video.



"Nuestra primera dama está mejorando mucho (…) Melania realmente está afrontando la situación de la mejor manera. Como probablemente han leído, ella es un poco más joven que yo, solo un poquito. Y, por consiguiente, sabemos (cómo se comporta) la enfermedad, sabemos la situación con las personas de más edad frente a las personas más jóvenes. Y Melania está afrontando la situación según lo que dice la estadística, como se supone que debe ser. Y eso me hace muy feliz y hace al país muy feliz", indicó Donald Trump.