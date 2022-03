Más de dos mil ucranianos han muerto en combate

El primer balance oficial, entregado por el ejército ruso ayer, mencionó que desde la invasión de Rusia a Ucrania han fallecido 2870 militares y nacionalistas ucranianos, además de dejar cerca de 3700 heridos.

En cuanto al bando ruso, el portavoz del ejército, Igor Konashenkov, dijo en la televisión pública rusa que perdieron 498 militares y 1597 fueron heridos en combate.



Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ayer en la noche mencionó que en una semana habrían fallecido cerca de nueve mil soldados rusos, cifra que Moscú rebate. Además, celebró haber obstaculizado los planes “pérfidos” de Rusia en su país y alabó la resistencia “heroica” de su población.



“Somos una nación que ha roto los planes del enemigo en una semana. Planes escritos desde hace años: pérfidos, llenos de odio hacia nuestro país, nuestro pueblo”, expresó en un video publicado en Telegram.



Debido a los constantes combates, el número de refugiados en los países limítrofes aumentó a 200 mil personas en 24 horas, según cifras de la ONU publicadas ayer, lo que lleva a un total de 874 mil desde el inicio de la invasión rusa.



Estos número incluyen el territorio controlado por Kiev, con más de 37 millones de habitantes, pero no la península de Crimea anexada por Rusia en 2014 ni las dos zonas en manos de los separatistas prorrusos en el este del país.



Polonia ha sido uno de los países que más refugiados ha acogido con más de 450 mil personas. Le sigue Hungría con una cifra mayor a los 115 desplazados, entre otras naciones.

Ucrania acusó a Rusia de “genocidio” por la invasión desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU. Agencia AFP

El Banco Mundial anunció ayer que suspenden de forma inmediata todos los programas de ayuda en Rusia y Bielorrusia, en respuesta a la invasión de Ucrania.

Asamblea General de la ONU le exigió a Rusia cesar la ofensiva

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó ayer por aplastante mayoría una resolución para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania y “deplorar” la agresión infligida a su países vecino.



Con 141 votos a favor, 5 en contra, (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria) y 35 abstenciones (China, Bolivia, Cuba, El Salvador, India, Irán, Irak, Kazajastán, Nicaragua o Pakistán, entre otros) la resolución, no vinculante, quedó aprobada.



El texto “deplora en los términos más fuertes la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania” en violación del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe a sus miembros a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado.



Por su parte, Ucrania señala que Rusia realizó un genocidio en su territorio.



Sin embargo, desde Rusia aseguran que han actuado con base a la “legítima defensa” y que sus objetivos no son civiles, pese a los resultados en el terreno.



Europa y Estados Unidos han adoptado una andanada de sanciones destinadas a aislar a Rusia y a asfixiar su economía para que no pueda financiar la guerra, en lo que el representante de Bielorrusia, uno de los aliados más fieles de Moscú, denominó "terrorismo económico" en la tribuna de la ONU.

Ucranianos se refugian en el subterraneo en las estaciones de metro. Agencia AFP

Atacan un hospital en Járkov

Tropas aerotransportadas rusas desembarcaron en Járkov en la noche del martes al miércoles, indicó el ejército ucraniano, evocando combates en marcha en esta gran ciudad del este del país.



“Tropas aerotransportadas rusas han aterrizado en Járkov (...) y atacado un hospital local”, informó el ejército ucraniano en un comunicado en Telegram.

El anuncio llega en la séptima jornada de la ofensiva rusa en Ucrania, lanzada el 24 de febrero e intensificada el martes tras una primera fase sin grandes victorias para Moscú.

En Mariúpol, a orillas del mar de Azov, más de un centenar de personas resultaron heridas el martes por disparos rusos, dijo el alcalde de la ciudad, Vadim Boichenko, citado por medios ucranianos.

El ejército ucraniano había alertado de maniobras de las tropas invasoras para rodear y asaltar las principales ciudades del país, entre ellas Kiev, adonde se dirige una enorme columna de vehículos y armamento ruso según imágenes de satélite que fueron difundidas.

