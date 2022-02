Más de 100 muertos, 300 heridos y 10.000 desplazados en las primeras 24 horas de terror en Ucrania

Ucrania decretó este viernes una movilización general para tratar de frenar una ofensiva total de Rusia que en menos de 24 horas se acercó a Kiev, dejando más de 100 muertos y unos 100.000 desplazados.



La invasión provocó en respuesta un refuerzo de las sanciones económicas occidentales contra Rusia, juzgadas insuficientes por el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, quien lamentó que su país se haya quedado "solo" para enfrentar a las tropas rusas.



La movilización general afectará a las personas sometidas al "servicio militar obligatorio y a los reservistas" y estará en vigor 90 días, precisó el decreto emitido por Zelenski.



Al menos 137 personas murieron, tanto civiles como soldados, y 316 resultaron heridas a consecuencia de los ataques aéreos y terrestres, indicó el mandatario.

Las tropas rusas entraron por el norte, el sur y el este del país y se apoderaron de una base aérea estratégica cerca de Kiev, así como de la zona de la central de Chernóbil, contaminada aún por la radiactividad del accidente nuclear de 1986, cuando Ucrania formaba parte de la hoy desmembrada Unión Soviética.



La base aérea de Gostomel cayó tras un ataque llevado de soldados transportados en helicóptero desde Bielorrusia, un país aliado de Rusia, reportaron testigos.



"Los helicópteros llegaron y empezaron los combates. Disparaban con ametralladoras y lanzagranadas", indicó uno de los testigos, Serguiy Storojouk.



Ese aeródromo podría servir de puesto de avanzada para lanzar una ofensiva sobre Kiev donde, según el presidente Zelenski, ya han entrado "grupos de sabotaje" rusos. El viernes de madrugada, la capital se despertó nuevamente con fuertes explosiones, constató la AFP.



Y en la región de Sumy (noreste), fronteriza con Rusia y no lejos de Kiev, todos los municipios "están rodeados" y "muchos" blindados rusos marcharon hacia Kiev, dijo su gobernador Serhiy Zhyvytskiy a la agencia UNIAN.

Los ucranianos huyen de la guerra

Cerca de 100.000 personas huyeron de sus hogares en Ucrania y miles buscaron refugio en el extranjero tras la invasión rusa, indicó la ONU el jueves.



"No podemos aún confirmar las cifras exactas, pero está claro que hubo importantes desplazamientos al interior del país y algunos movimientos en las fronteras", declaró a la AFP una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Shabia Mantoo.



"Pensamos que cerca de 100.000 personas huyeron ya de sus hogares y podrían haberse desplazado en el interior del país y que varios miles cruzaron las fronteras internacionales", informó.



Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, anunció durante el día el refuerzo de las operaciones y la capacidad de Acnur en Ucrania y los países vecinos.



También pidió a los gobiernos de esos países "dejar las fronteras abiertas para las personas que buscan seguridad y protección" en proveniencia de Ucrania.



"Estamos listos para apoyar los esfuerzos de todos para responder a cualquier situación de desplazamiento forzado", escribió en una declaración.

Rusia celebra "éxito"



El Ministerio ruso de Defensa afirmó que todas las misiones del primer día de operaciones "fueron completadas con éxito".



El presidente Vladimir Putin anunció la ofensiva durante la madrugada del jueves.



El ejército ruso aseguró que destruyó 74 instalaciones militares, incluyendo 11 aeródromos, y que los separatistas del este de Ucrania están avanzando y tomando el control de territorios.



Por su parte, las fuerzas armadas ucranianas estimaron en más de 30 tanques, hasta 130 vehículos de combate, 7 aviones y 6 helicópteros los daños infligidos al ejército ruso.



Putin, que exige que la OTAN cierre sus puertas a Ucrania, aseguró que no busca la "ocupación" de esta exrepública soviética, sino "una desmilitarización y una desnazificación" del país y defender a los rebeldes prorrusos, cuya independencia reconoció el lunes.



Olena Kurilo resultó herida por destrozos de vidrio en su vivienda, provocados por los bombardeos en Chuguev, cerca de Járkov.



"Nunca, bajo ninguna condición, me rendiré a Putin. Mejor morir", afirmó esta maestra de 52 años, con el rostro cubierto de vendas.

Sanciones



El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció restricciones a las exportaciones hacia Rusia y a las importaciones tecnológicas de ese país, así como sanciones contra bancos y magnates rusos. Japón y Canadá decretaron medidas similares contra Moscú.



También la Unión Europea (UE) decidió adoptar sanciones con "masivas y severas" consecuencias contra Rusia que se centrarán en sector financiero, energía, transporte, control de exportaciones y restricciones de visados.



El paquete de sanciones "hará aumentar la inflación, acelerará la salida de capitales y afectará progresivamente la base industrial" de Rusia, indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



El presidente francés Emmanuel Macron, que habló con Putin durante la jornada para "pedir el final inmediato" de la ofensiva, destacó la importancia de las sanciones, pero también de "dejar abierto el camino" a un eventual diálogo con el líder ruso, cuando "se cumplan las condiciones".



La invasión ha golpeado a los mercados internacionales. El petróleo Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez en siete años y las bolsas europeas cayeron en picado el jueves, aunque Wall Street cerró en verde y las bolsas asiáticas siguieron esa tendencia en su apertura el viernes.



La moneda rusa, el rublo, registró su mínimo histórico frente al dólar antes de la intervención del banco central de Rusia.

La caída de Chernóbil



El gobierno ucraniano anunció la toma por parte de las tropas rusas de la central nuclear de Chernóbil.



"Después de una feroz batalla perdimos el control del sitio de Chernóbil", indicó Mijailo Podoliak, consejero en jefe del despacho del presidente Volodomir Zelenski.



Tras la pérdida del control de esta zona aún muy contaminada por el peor accidente nuclear de la historia, se desconoce el estado de las instalaciones de la central, de la cubierta que aísla al reactor accidentado y de un depósito para el combustible nuclear, indicó el alto funcionario.

"Esta es una de las mayores amenazas para Europa actualmente", afirmó, estimando que los rusos podrían organizar actividades de "provocación" en el lugar para culpar a Ucrania.



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pidió "la máxima moderación para evitar cualquier acción que ponga en peligro los sitios nucleares del país".

Manifestantes detenidos en Rusia



La policía rusa detuvo en varias ciudades a más de 1.700 personas por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania, según la ONG de derechos humanos OVD-info.



En las calles de Moscú, había habitantes que expresaban su preocupación y otros su apoyo a Putin.



"No me alegro, estoy muy nervioso", dijo Nikita Grushin, empresario de 34 años, afirmando que no tenía la menor idea de quién "tiene razón" en esta crisis.



"No voy a criticar una orden del comandante supremo. Si piensa que esto es necesario, es que debe hacerse", manifestó por su parte Iván, ingeniero de 32 años.