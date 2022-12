Manifestantes en Lima exigen la liberación de Pedro Castillo y el cierre del Congreso

Al grito de "¡cierre del Congreso!" un millar de manifestantes marcharon por las calles del centro de Lima la tarde de este jueves, exigiendo también la liberación del expresidente Pedro Castillo, detenido bajo acusación de rebelión y conspiración por la fiscalía peruana tras un fallido autogolpe.



La protesta se dirigió a la sede del Parlamento peruano, donde fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos y donde se produjo la detención de al menos tres manifestantes, constató la AFP.



"¡Pedro Castillo, Perú está contigo!" y "¡Si no hay liberación, habrá revolución!" fueron algunos de las consignas que se exclamaron durante el recorrido de unas diez cuadras por el casco histórico de la capital, que era custodiado por las autoridades.



La protesta fue controlada por las fuerzas de seguridad ya entrada la noche, luego de que los manifestantes incendiaran algunas barreras plásticas de control de tráfico vehicular.



La marcha ha sido la más numerosa a favor de Castillo en Lima en las últimas 24 horas.



El exmandatario está detenido en una base policial al este de Lima, y permanecerá privado de libertad al menos durante siete días por decisión de un tribunal, a pedido de la Fiscalía.



Algunas pancartas lucían la frase "Dina no me representa", en alusión a Dina Boluarte, quien fuera vicepresidenta de Castillo y que fue juramentada como presidenta por el Congreso el miércoles, según las normas constitucionales peruanas.



"Estoy marchando por defender a mi presidente Pedro Castillo, que lo han vacado (destituido) injustamente. Han hecho lo imposible para sacar a Castillo, desde el momento que ha entrado no lo han dejado trabajar", dijo Mery Colque, de Cusco, mientras se dirigía a la sede del Legislativo.



"Vivimos en un golpe de estado decretado por el Congreso golpista. No puede ser que un grupito de 100 personas saque a un presidente elegido por millones", cuestionó Ana Zevallos.



Las protestas en favor de Castillo también se reportaron en varios departamentos y ciudades del interior de Perú como Chota, en Cajamarca, cuna de Castillo, Trujillo, Puno, Ayacucho y Huancavelica.



Castillo fue destituido por el Congreso, dominado por la oposición de derecha, luego de que intentara disolver el Legislativo e instaurar un régimen de excepción para gobernar por decreto.



La intentona fracasó al cabo de tres horas, rechazada por los poderes públicos e instituciones del estado.