Machu Picchu celebró su aniversario 109 a puerta cerrada por la pandemia

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Cerrada desde marzo por la pandemia, la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo peruano, celebra este viernes sin visitantes el 109 aniversario de su descubrimiento por parte del explorador estadounidense Hiram Bingham.



La ciudadela de piedra permanece vacía desde que se decretó la emergencia sanitaria el 16 de marzo y aunque las autoridades esperaban reabrirla este viernes, desistieron porque los contagios han seguido en alza.



"El año pasado vinieron muchas personas al aniversario, pero en esta ocasión lastimosamente no vamos a tener visitantes porque no hay una fecha de apertura de Machu Picchu todavía", dijo a la AFP Darwin Baca, alcalde del pueblo de Machu Picchu, cercano a la ciudadela inca.



"La fecha de reapertura no está definida. Posiblemente sea en el mes de agosto porque se están incrementando los casos en el Cusco", la región donde se encuentra Machu Picchu, declaró Baca.



El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, había anunciado hace 11 días que la ciudadela inca quedaría habilitada a las visitas el 24 de julio si había condiciones de bioseguridad, pero cinco días después él mismo contrajo el coronavirus en medio de un alza de casos en esa región surandina, y su plan quedó en riesgo.

Le puede interesar: Vacuna contra el coronavirus sería aplicada primero a población de alto riesgo en Colombia



El alcalde de Cusco, Ricardo Valderrama Fernández, engrosó el viernes la lista de autoridades contagiadas de esta ciudad tras dar positivo por covid-19, informó la municipalidad cusqueña.



Patrimonio de la Humanidad



El alcalde Baca indicó que la decisión de posponer la reapertura fue tomada en una reunión entre representantes del gobierno regional y del ministerio de Cultura.



Dijo que todavía se deben instalar centros de pruebas rápidas de covid-19 en las estaciones de trenes y contar con una ambulancia. El municipio ya colocó cámaras de desinfección para los pasajeros del ferrocarril.



Según los nuevos protocolos de bioseguridad, solo podrán ingresar 675 turistas por día a la ciudadela, dijo el alcalde.



Antes de la pandemia, ingresaban a la ciudadela entre 2.000 y 3.000 personas por día, y en temporada alta, hasta 5.000. En marzo, en el último día de visita, ingresaron 2.500 personas.



En medio de la pandemia el gobierno aprobó este mes un límite de 2.244 turistas diarios, siguiendo una recomendación de expertos de la Unesco, para evitar el deterioro del sitio arqueológico, designado como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983. La medida regirá en la pospandemia.



El ministro de Cultura de Perú, Alejandro Neyra, indicó que algunos protocolos sanitarios no han sido aprobados todavía.



"Lo que falta es aprobar el protocolo que permita el ingreso y flujo de los turistas. Aun no hay una fecha exacta, faltan realizar coordinaciones antes de reiniciar las visitas", declaró Neyra a la agencia estatal Andina.



Inicialmente, el gobierno tenía previsto reabrir Machu Picchu el 1 de julio para reactivar la economía y el turismo, pero desistió por temor a contagios de poblaciones aledañas. Luego pensó hacerlo el día 24.



Perú mantiene cerradas sus fronteras hace más de cuatro meses, lo que provocó el colapso del turismo en la ciudad del Cusco, antigua capital del imperio inca y ubicada a 72 km de la famosa ciudadela, donde unas 100.000 personas viven de esa actividad.

"Montaña vieja"



Desde que en 1948 Machu Picchu abrió al turismo, la mítica ciudadela solo había cerrado antes únicamente dos meses en 2010 cuando un aluvión destruyó la vía férrea desde Cusco, pero estuvo abierta ese año para el aniversario.



El 24 de julio de 1911 el explorador y aventurero estadounidense Hiram Bingham llegó a Machu Picchu, que estaba cubierta por una exuberante vegetación y cuya existencia desconocieron los colonizadores españoles, que conquistaron el imperio inca en el siglo XVI.



Aunque gente de la zona ya conocía la existencia de la ciudadela, fue Bingham el que anunció el hallazgo al mundo.



Machu Picchu (Montaña Vieja en quechua) fue construida por el emperador inca Pachacútec en el siglo XV en la cima de una frondosa montaña a 2.400 metros de altura, como centro ceremonial o sitio de descanso de nobles.



Tras una cuarentena nacional de más de 100 días, Perú inició el desconfinamiento el 1 de julio en 18 de sus 25 regiones, entre ellas Lima y Cusco.



Durante el confinamiento, las autoridades reforzaron la seguridad en Machu Picchu, pero otros sitios arqueológicos sufrieron saqueos y daños.