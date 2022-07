Liz Truss, jefa de la diplomacia británica, se suma a la carrera para suceder a Boris Johnson

La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, se sumó la noche del domingo a las candidaturas que buscan suceder al primer ministro Boris Johnson en una contienda que estará centrada en la gestión fiscal, en la que muchos aspirantes buscan desmarcarse del exministro de Finanzas Rishi Sunak, uno de los favoritos.



"Lucharé en estas elecciones como conservadora y gobernaré como conservadora", dijo Truss, de 46 años, al periódico Daily Telegraph.



La jefa de la diplomacia, que también parte como una de las favoritas, añadió que tenía "una visión clara de dónde tenemos que estar" y "la experiencia y la determinación para conseguirlo".



Tras su anuncio, el diputado Rehman Chishti se presentó también como candidato para suceder al cargo, lo que eleva a once los competidores para suceder a Johnson y liderar el Partido Conservador - con mayoría en la Cámara de los Comunes- y, por tanto, Downing Street.



El domingo lo hizo también Penny Mordaunt, la secretaria de Estado para el Comercio Internacional. Esta antigua reservista de la armada de 49 años fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Defensa británica, en 2019.



Johnson dimitió el jueves acorralado por una interminable sucesión de escándalos que provocaron una avalancha de renuncias de altos cargos de su gabinete. Sin embargo seguirá en el cargo de primer ministro hasta que sea elegido su sucesor.



Desmarcarse de Sunak

En la noche del sábado, los exministros Sajid Javid y Jeremy Hunt anunciaron sus aspiraciones de llegar a Downing Street en el diario conservador Sunday Telegraph.



Ambos insistieron en la necesidad de recortar los impuestos, en un intento de desmarcarse de la línea que defendió Sunak como ministro de Finanzas, que prefiere esperar a que las cuentas públicas estén mejor antes de considerar esa opción, en un país que vive un azote de inflación no visto en 40 años.



"Sin un recorte de impuestos no vamos a tener crecimiento", declaró en la BBC este domingo Javid, exministro de Salud, que al anunciar su dimisión el martes lanzó la fronda que terminó con decenas de renuncias y dio el golpe fatal a Johnson.



Por su parte, Sunak también fue uno de los que renunció el martes, casi al mismo tiempo que Javid.



Javid renunció nueve minutos antes que Sunak, pero afirma que no fue un acto concertado entre ambos.



El exministro de Finanzas es, por su posición preponderante, blanco de críticas de los sectores leales a Johnson y de sus otros rivales, ya que no advirtió al primer ministro de sus planes de dejar el gabinete.



Su principal flanco es que hace unos meses se reveló el estatus fiscal especial del que disfruta su esposa, que le permitía evitar la declaración de ingresos en el extranjero al fisco británico.

Antes del 20 de julio

Otro candidato a considerar es Nadhim Zahawi, que estuvo encargado de la vacunación contra el covid en el Reino Unido, antes de pasar la semana pasada del ministerio de Educación al de Finanzas.



Sin embargo, sus perspectivas están lastradas por una revelación en la prensa de que hay una investigación fiscal en su contra.



"Claramente, tratan de sacar trapos sucios", dijo en Sky News, asegurando que no estaba al tanto de la investigación y que "siempre" había pagado y declarado sus impuestos en el Reino Unido. De ser elegido, haría públicos sus ingresos cada año, aseguró.



Otros aspirantes con posibilidades de llegar a ser primer ministro son el ministro de Transportes, Grant Shapps, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Tom Tugendhat, la representante y consejera legal del gobierno, Suella Braverman, y el ex secretario de Estado para la Igualdad Kemi Badenoch.



En cambio Ben Wallace, un peso pesado encargado de la cartera de Defensa, que se anunciaba entre los favoritos, anunció el sábado que no va a competir.



En total, la dirigencia del partido anticipa una quincena de candidaturas por lo que ante esta perspectiva, se prevé que el partido aumente el número de apoyos y votos requeridos en la primera parte del proceso de nominación, explicó un miembro del Comité 1922, responsable de la organización interna de los conservadores.



Pero la Tesorería del Comité 1922 afirmó el domingo a la radio LBC estar "confiada" en que los dos finalistas sean públicos antes del 20 de julio.



Un calendario más preciso se espera el lunes, con una posible fecha de cierre de candidaturas tan pronto como el martes, según el Sunday Telegraph.