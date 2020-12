"Las vacunas no significan cero covid": OMS sobre percepción de que la pandemia terminó

Natalia Moreno Quintero

La distribución de las vacunas contra el covid-19 no eliminará por si sola la pandemia, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud, OMS.



"Las vacunas no significan cero covid. Vacunas y [campañas de] vacunación no resolverán por sí solas el problema", explicó el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, en rueda de prensa mediante videoconferencia.



"No todo el mundo tendrá acceso a las vacunas a principios del año que viene", añadió.



El Reino Unido se convirtió el miércoles en el primer país occidental en aprobar el uso de una vacuna contra la pandemia.

Lea además: "Una vacuna no puede deshacer el daño del coronavirus, que se extenderá por años": ONU



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el progreso vivido este año en el campo de las vacunas "nos da aliento a todos, podemos empezar a ver luz al final del túnel".



"Pero la OMS está preocupada ante la creciente percepción de que la pandemia se acabó", advirtió.



"La verdad es que en estos momentos, muchos países están sufriendo una alta transmisión del virus, lo que pone enorme presión en hospitales, cuidados intensivos y trabajadores sanitarios", añadió.



El mundo llegó a los 65 millones de contagios registrados este viernes.



El nuevo coronavirus, que se originó oficialmente en China hace casi un año, ha matado a más de 1,5 millones de personas.