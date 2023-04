Las impactantes imágenes satelitales de los intensos combates en Sudán

Los ataques aéreos seguían este martes en Jartum, la capital de Sudán, en el cuarto día de intensos combates entre dos generales rivales que dejaron casi 200 muertos pese a los llamamientos internacionales para un alto el fuego.



El conflicto enfrenta al jefe del ejército, el general Abdel Fatah al Burhan, líder de facto del país, y su antiguo número dos, el general Mohamed Hamdan Daglo, conocido como "Hemedti", jefe del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).



En la entrada de varios edificios habitados de Jartum, se veían el martes a paramilitares de las RSF encaramados en camionetas disparando al aire.

Los ataques aéreos ya afectaron a cuatro hospitales en Jartum. Imagen satelital Maxar Technologies / AFP

Por su parte los aviones bajo el mando del general Al Burhan, que dirige el país desde el golpe de estado de 2021, apuntaban a los cuarteles generales de las RSF, dispersos por toda la ciudad.



Los ataques aéreos ya afectaron a cuatro hospitales en Jartum y en todo el país al menos 16 hospitales están ahora fuera de servicio, indicó un grupo de médicos.



El conflicto sigue pese a los llamamientos de los ministros de Exteriores del G7, de la ONU y de Estados Unidos para "poner fin de inmediato a la violencia".



El general Daglo anunció el martes que había aprobado "un alto el fuego de 24 horas" que el ejército calificó de inmediato de maniobra para "ocultar su inminente derrota".



En la capital, la mayor parte de los habitantes están confinados en sus hogares, sin electricidad ni agua corriente, y las pocas tiendas de comestibles abiertas advierten que no durarán mucho sin reabastecerse.



También empezaron a verse grupos de mujeres y hombres con enormes bolsas rumbo hacia el sur, donde no hay combates.



"No hemos dormido en cuatro días", dijo a la AFP Dallia Mohamed Abdelmoniem, de 37 años, que vive en Jartum.



Según la ONU las balas y los cohetes dejaron más de 185 personas desde el sábado, con unos 1.800 heridos.

Las imágenes de los ataques aéreos en la capital de Sudán. Imagen satelital Maxar Technologies / AFP

Tanto Naciones Unidas como varias oenegés decidieron suspender la ayuda en el país, donde el hambre afecta a más de uno de cada tres habitantes.



Tres empleados del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fueron asesinados el sábado y el lunes un convoy diplomático estadounidense fue atacado mientras que el embajador de la Unión Europea fue "asaltado en su residencia" en Jartum.

Hospitales en peligro

En la región de Darfur, Médicos sin Fronteras (MSF) anunció haber acogido en tres días a 183 heridos en su último hospital en funcionamiento. "La mayoría son civiles, muchos de ellos niños", indicó la oenegé, apuntando que 25 murieron por falta de cuidados.



Darfur es el bastión del general Daglo y de miles de sus hombres, que cometieron numerosas atrocidades durante la guerra en esa región de 2003.



Por el momento es imposible saber quién controla qué instalaciones y las dos partes en conflicto reivindican el control el aeropuerto, el palacio presidencial y la sede del Estado mayor.



El conflicto entre Hemedti y el general Burhane, latente durante semanas, explotó por el desacuerdo sobro como integrar a los paramilitares de las RSF en las tropas regulares.



"Es la primera vez en la historia de Sudán desde su independencia [en 1956] que hay tal nivel de violencia en el centro, en Jartum", dijo a AFP Kholood Khair, fundador del centro de investigación Confluence Advisory en Jartum.