Hoy se celebrarán en Venezuela las elecciones regionales y municipales que podrían significar un nuevo punto de partida para el Gobierno de Nicolás Maduro y para la oposición.



En total, son 23 gobernaciones y 335 alcaldías las que están en juego, además de legislaciones regionales y municipales.

De esta manera, se convocó a 21 de los 30 millones de venezolanos a efectuar el sufragio. Sin embargo, hay incertidumbre, puesto que, como se sabe, las anteriores legislativas estuvieron marcadas por un alto porcentaje de abstencionismo.



Lo que sí cambió para estos comicios es la presencia de los grupos opositores, que se negaban a participar de los procesos electorales venezolanos desde 2018, cuando el chavista Maduro fue reelegido, en una jornada que fue desconocida por más de 50 países.



La oposición, pese a estar dividida, plantea su estrategia para volver al ruedo electoral con miras a las presidenciales programadas para el 2024.



“Hay una dispersión de los votos opositores. Aquí hay que unificar el voto de la oposición”, reconoció el excandidato presidencial Henrique Capriles al inicio de la campaña.



Algunas fuentes de esa orilla política que pidieron reservar su nombre están de acuerdo en que la llamada “presidencia interina” de Juan Guaidó, reconocida por el mismo medio centenar de países que rechaza Maduro, ha perdido legitimidad y quedó “obsoleta”.

No votará



Y aunque no ha llamado a la abstención, Guaidó no va a votar, lo que refleja las divisiones de los contrarios al régimen chavista en vísperas de un 2022 en el que podría intentarse contra el Presidente un referendo revocatorio, figura que permite acabar un mandato en mitad de su vigencia.



De acuerdo con algunos dirigentes, las elecciones regionales y municipales de hoy serían una gran oportunidad para reavivar la movilización el próximo año. “El 2024 comienza el 1 de enero de 2022”, observó uno de ellos.



No obstante, con las dificultades reflejadas para unificar candidaturas y el desánimo de varios partidarios se prevé una derrota, creyendo inclusive que los resultados llevarán al chavismo a ocupar la mayoría de cargos.



“Si te mantienes en las peleas y en las facturas, ese es el cielo para Maduro y el resultado de la elección va a ser una consolidación de su poder”, estimó el director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.



Por otro lado, el Mandatario busca el levantamiento de sanciones, “especialmente las que pesan sobre los temas petroleros”, explica el analista Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC.



En efecto, Venezuela ha sido blanco de sanciones encabezadas por Estados Unidos, que, de acuerdo con el Presidente chavista, son la causa de los muchísimos problemas del país.



El Gobierno bolivariano tiene fondos bloqueados en el extranjero y quiere vender su petróleo sin restricciones, así como importar gasolina, escasa ante la destrucción de la industria.



Y allí podría estar la explicación de ciertas concesiones: la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), que impulsó con presencia de la oposición, aunque sigue dominada por el chavismo, y la invitación a misiones de observación de la Unión Europea, el Centro Carter y la ONU.



De hecho, por primera vez en quince años, unas elecciones en el vecino país serán acompañadas y vigiladas por una misión del bloque europeo, desplegada a finales de octubre y que el martes tienen previsto presentar un informe sobre el desarrollo de los comicios.



Pese a las diferencias entre Maduro y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, un alto representante de la oposición explica que “el régimen necesita esta misión”.



Un especialista electoral dijo que “no hay posibilidad de fraude” con el sistema electrónico de votación usado en Venezuela, aunque puede existir, como en procesos anteriores, “coacción y persecución” en centros, en un contexto de autocensura en medios de comunicación por temor a represalias.



Por otro lado, han sido varios los candidatos de la oposición que han denunciado ventajismo, uso de recursos públicos para campañas chavistas y poco acceso a medios de información para divulgar su campaña electoral.



“Se observa el uso de las cuentas oficiales de programas sociales y de publicaciones de organismos públicos para difundir el eslogan alusivo a la campaña oficialista”, señaló el rector del CNE, Roberto Picón.

Augurios de las elecciones



“No se sabe si serán justas, libres, transparentes y verificables”, dice el analista Oswaldo Ramírez frente a las elecciones de gobernadores y alcaldes.



Por su parte, el martes pasado Kevin O’Reilly, subsecretario adjunto para las Américas del Departamento de Estado de Estados Unidos, sí fue claro en señalar que las elecciones regionales venezolanas no reúnen condiciones para ser “justas ni libres”.



A lo que agregó que: “El régimen ha manipulado las listas de votantes y ha desautorizado a algunos candidatos de la oposición a presentarse a cargos públicos, sin razón ni justificación, y ha acosado a otros”.



Washington confirmó que seguirá de “muy de cerca” las elecciones en el vecino país y hará un pronunciamiento al respecto tras los resultados de hoy.