La OIM denunció cifra récord de migrantes muertos y desaparecidos en el Caribe en 2022

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha denunciado que a lo largo de 2022 se registró la cifra récord de 321 migrantes muertos y desaparecidos en el Caribe, la más alta desde que puso en marcha su Proyecto Migrantes Desaparecidos.



En un comunicado, la organización alertó que las cifras muestran un "drástico aumento" en comparación con los datos de 2021, cuando se registraron 180 muertos y desaparecidos en la misma zona.



En total, 66 eran mujeres, 64 hombres y 28 adolescentes de ambos sexos. Además, 163 fallecidos no han podido ser identificados. "Más del 51 por ciento de las personas que perdieron la vida en rutas migratorias del Caribe el año pasado no han podido ser identificadas", ha indicado Patrice Quesada, Coordinadora Regional de la OIM para el Caribe. "Esto significa que cientos de familias no cuentan con información acerca del paradero de sus seres queridos", ha aseverado.



La mayor parte de los migrantes que murieron o desaparecieron eran de Haití (80), Cuba (69), República Dominicana (56) y Venezuela (25). Quesada ha explicado que la causa principal de muerte es el ahogamiento provocado por malas condiciones climáticas, que dificultan la navegación. A eso se suma el uso de embarcaciones precarias que no son aptas para navegar en alta mar.



Una cantidad significativa de los incidentes registrados ocurrieron en las rutas que conducen a Estados Unidos, especialmente en rutas que van desde República Dominicana a Puerto Rico, desde Haití a República Dominicana y desde Venezuela a varias islas del Caribe.



Julio César, migrante cubano y único sobreviviente de las seis personas que sufrieron un naufragio recientemente, ha expresado que se trata de una experiencia "terrible" y ha sostenido que son rutas "peligrosas". "La embarcación se dio vuelta cinco veces, perdimos nuestras escasas provisiones y el pánico y el frío nos abrumó", ha relatado.



"El miedo te cala los huesos, la ropa termina completamente empapada, el vértigo de las olas (...). Los vi desde arriba, cuando yo estaba en la cresta de la ola, hasta que el agua se los tragó", ha continuado.



La OIM ha hecho así un llamamiento a los gobiernos de los países del Caribe y de todas estas rutas migratorias para que "optimicen la cooperación regional y garanticen la protección y seguridad de los migrantes con independencia de su condición migratoria y en todas las instancias de sus viajes".



"La prevención de las muertes de migrantes debe comenzar por medio de vías migratorias regulares, defendiendo el derecho de las familias a permanecer unidas y respondiendo a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad", recoge el texto.