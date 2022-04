La Asamblea de la ONU votará el jueves si decide suspender a Rusia del Consejo de DDHH

La Asamblea General de la ONU votará el jueves sobre suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, un pedido de países occidentales que acusan a Moscú de la matanza de civiles en Ucrania.



El voto está "confirmado el jueves a las 10:00 locales (14:00 GMT)", indicó la portavoz de la presidencia, Paulina Kubiak.



Para que Rusia sea suspendida del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, hace falta una mayoría de dos tercios en esa sesión a la que están invitados los 193 Estados miembro de la Asamblea General. Las abstenciones no cuentan.



"Rusia no debe ocupar una posición de autoridad en este organismo, ni debemos permitir que utilice su papel en el Consejo como herramienta de propaganda para decir que tiene una preocupación legítima por los derechos humanos", declaró el lunes la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.



"Todos los días vemos informes desgarradores (...) sobre lo poco que le importan los derechos humanos. La participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos es una farsa. Perjudica la credibilidad del Consejo y de la ONU", añadió.



"Por eso pensamos que es hora de que la Asamblea General de la ONU la suspenda", dijo.



Estados Unidos y Reino Unido, que apoya la propuesta estadounidense, dicen estar convencidos que la iniciativa obtendrá los dos tercios requeridos para ser aprobada.

Incierto resultado

De su lado, el secretariado de la ONU dijo tener reservas sobre esa suspensión. Teme que abra la puerta a pedidos similares contra otro país de cualquier órgano de la ONU.



El texto de la propuesta estadounidense que será sometida a votación, obtenido por AFP, subraya que "la Asamblea General puede suspender los derechos de membresía de un integrante del Consejo de Derechos Humanos que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos".



También expresa la "profunda preocupación" de la Asamblea General "por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario por la Federación Rusa" de forma "sistemática".



El Consejo de Derechos Humanos es el principal foro de la ONU en la materia. Creado en 2006, está compuesto por 47 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General de la ONU.



Además de promover los derechos humanos, tiene también como misión examinar la situación en los países miembro de la ONU.



El Consejo también puede ocuparse de cualquier cuestión de derechos humanos que lo requiera, incluso en reuniones excepcionales, que pueden convocarse con carácter de urgencia. Esto ocurrió recientemente por la situación en Ucrania o Etiopía



Rusia ha sido miembro de forma intermitente desde 2006. Un Estado sólo puede cumplir dos mandatos seguidos y luego debe esperar al menos un año antes de poder aspirar nuevamente a un escaño.



Tanto Ucrania como Rusia integran actualmente el Consejo. El mandato ruso expira en 2023.



La Libia de Muamar Gadafi fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos en 2011 por la Asamblea General de la ONU. A diferencia de Rusia, no se trataba de un miembro permanente del Consejo de Seguridad y Trípoli ni siquiera era entonces miembro no permanente de ese organismo.