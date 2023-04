Joe Biden confirma su candidatura a las elecciones presidenciales del 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, irá tras su segundo mandato en las elecciones presidenciales del 2024. Aunque todavía no ha oficializado su campaña, se sabe que será una de sus prioridades para el próximo año.



Según varios funcionarios y fuentes cercanas a la Casa Blanca, el primer mandatario estadounidense quiere postularse a las elecciones del 2024, aunque ha manifestado que no tiene afán, ya que su equipo todavía no está preparado para oficializar la campaña.



"No está indeciso sobre servir un segundo mandato, pero no tiene prisa por volver a ser candidato", señaló una fuente cercana al presidente en diálogo con CNN.



Si Biden se postula por segunda vez se convertiría en el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, con más de 80 años.



La mayoría de los demócratas han mostrado su respaldo a Biden; todavía no hay candidatos que quieran hacerle frente a su propio representante.



Del lado repúblicano, todavía está por verse quiénes se enfrentarán a Donald Trump; el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, ya anunció su candidatura.