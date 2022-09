"Jackie, ¿estás aquí?": Biden se confunde y le habla a congresista fallecida en pleno discurso

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió el miércoles, durante un discurso, a una congresista republicana fallecida, un incidente que generó muchos interrogantes durante la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.



Al hablar en una conferencia dedicada a la lucha contra la obesidad y la inseguridad alimentaria, el mandatario demócrata agradeció a todos los presentes, mencionando en particular a funcionarios electos particularmente involucrados en esos temas.



"Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie?", preguntó entonces Biden, mientras parecía buscar en la sala a Jackie Walorski, una legisladora fallecida el mes pasado y muy comprometida con la lucha contra la desnutrición.



"Creo que ella iba a estar aquí", dijo Biden, quien a los 79 años es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos.



Walorski, una representante del estado de Indiana, murió en un accidente automovilístico en agosto y Biden emitió un comunicado en ese momento diciendo que estaba "conmocionado y entristecido".



La legisladora había contribuido activamente a la preparación de la conferencia "Hambre, nutrición y salud" organizada en la Casa Blanca.



Bombardeada con preguntas de periodistas para saber si Biden había olvidado que la congresista estaba muerta, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, realmente no respondió.



"La tenía muy en mente", se limitó a decir la vocera. "Siento que muchos de nosotros hemos pasado por ese momento en particular, ya saben, en el que tienes a alguien en mente y lo llamas".



"No encuentro eso preocupante", declaró a los periodistas que insistieron.



Jean-Pierre agregó que Biden tenía previsto reunirse el viernes con la familia de Walorski, con motivo de la firma de una ley, para rendir homenaje a su "notable" lucha contra la desnutrición.