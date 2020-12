Inglaterra e Italia, con nuevas restricciones para fin de año debido al covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Millones de personas en Inglaterra e Italia celebrarán la Navidad este año en medio de fuertes restricciones contra el covid-19 que fueron anunciadas este sábado, mientras Europa lucha contra un repunte de los contagios.



El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció nuevas medidas de confinamiento para Londres y el sureste de Inglaterra a partir del domingo, después de que expertos británicos identificaran una nueva cepa del virus en el sur del país.



"Nada indica que sea más mortífero o que cause una forma más severa de la enfermedad" o que reduzca la eficacia de las vacunas, matizó Johnson.



Los habitantes de la capital y del sureste de Inglaterra, ya sometidos a importantes restricciones, quedarán sujetos a un nuevo nivel de alerta, el cuarto y más elevado. Tendrán que quedarse en casa y los comercios considerados "no esenciales" no podrán abrir.



La alerta máxima implica que no podrán llevarse a cabo reuniones entre miembros de distintos hogares. En el resto de zonas, ese tipo de encuentros se tendrán que realizar en un único día.

Italia también anunció el viernes nuevas medidas para las fiestas, incluyendo el cierre de bares y restaurantes y muchas tiendas, y la prohibición de viajes entre regiones. Sólo se permitirá una salida al aire libre diaria por hogar.



Entre el 21 de diciembre y el 6 de enero, los italianos podrán invitar a casa a dos personas, familiares o amigos, acompañados por sus hijos, si éstos tienen menos de 14 años.

La esperanza puesta en la vacunación



Cada vez más, los países cifran sus esperanzas en las vacunas para detener una pandemia que ha matado al menos a 1,67 millones de personas e infectado a más de 75,6 millones en todo el mundo, según el recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.



Europa es la región en el mundo más golpeada por la pandemia, con más de 510.000 fallecidos, y la vacunación comenzará el 27 de diciembre, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



La Agencia Europea de Medicamentos examinará el lunes la vacuna de Pfizer/BioNTech, que deberá ser autorizada dos días después por la Comisión. El análisis de la vacuna de Moderna en la UE se realizará el 6 de enero, una semana antes de lo previsto.



Las autoridades suizas aprobaron el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech el sábado, convirtiendo al país alpino en el primer Estado de Europa continental en autorizar el antídoto. La campaña de vacunación debería empezar dentro de unos días.



Con la aprobación suiza, 16 países en el mundo ya han dado luz verde a la distribución de la vacuna, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Arabia Saudita y Singapur.



Rusia y China también han empezado a administrar vacunas en su territorio producidas a nivel nacional.

Dos vacunas en EEUU



Por su parte, Estados Unidos, con más de 310.000 decesos por covid-19 y donde se registran más de 2.500 muertes al día, se convirtió el viernes en la primera nación en autorizar el régimen de dos dosis de Moderna, la segunda vacuna que se implementa en un país occidental después de la desarrollada por Pfizer/BioNTech.

Millones de dosis de Moderna empezaron a ser distribuidas este sábado, dijo el general Gus Perna, responsable de la operación logística, denominada Warp Speed.



El vicepresidente Mike Pence recibió el viernes la dosis de Pfizer/BioNTech en una ceremonia pública, para intentar persuadir a los escépticos de las vacunas.



En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu se vacunó este sábado, también con el antídoto de Pfizer/BioNTech, dando inicio a la campaña de inoculación en el país.



"Pedí ser vacunado primero, junto al ministro de Salud Yuli Edelstein, para dar ejemplo y alentarles a vacunarse", dijo Netanyahu, de 71 años.



- Mandatarios infectados -

En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron, que anunció que había dado positivo al covid-19, se encontraba "estable" y "sigue presentando los mismos síntomas de la enfermedad (cansancio, tos, dolores musculares), que no le impiden cumplir con sus funciones", explicó un comunicado este sábado.



Mientras tanto, el virus sigue propagándose.



India superó los 10 millones de casos el sábado, lo que lo convierte en el segundo país con más infectados en el mundo, por detrás de Estados Unidos, aunque la propagación se ha frenado en las últimas semanas.



En México, que con más de 117.000 muertos y 1,3 millones de casos está entre los cinco países más afectados del mundo por la pandemia, la alcaldesa de la capital anunció que su ciudad y el estado vecino, donde viven unos 23 millones de personas, suspenderán casi todas las actividades a partir de este fin de semana, salvo sectores esenciales.



Panamá, por su parte, impondrá una cuarentena total para Navidad y Año Nuevo y decidió limitar el acceso a supermercados.