Hay millones de discapacitados y ancianos en peligro en Ucrania, advierten algunas ONG

Millones de ancianos y discapacitados que no pudieron huir de Ucrania a raíz de la invasión rusa corren un "alto riesgo" y necesitan protección, advirtió el jueves Disasters Emergency Committee (DEC), una coalición de oenegés humanitarias británicas.



Más de dos millones de personas han huido de Ucrania en los últimos días en busca de seguridad, pero las personas mayores y discapacitadas corren el riesgo de quedarse sin atención y apoyo, advirtió DEC, estimando que más de 7 millones de personas en Ucrania tienen 60 años o más.



Según el foro europeo de la discapacidad, hay en Ucrania 2,7 millones de personas discapacitadas.



Chris Roles, director ejecutivo de Age International, una organización que presta apoyo a las personas mayores, subraya que estas "son extremadamente vulnerables en estas situaciones terribles".



"Muchas personas mayores y discapacitadas no podrán escapar de la violencia: pueden quedar atrapadas en sus casas o ser incapaces de caminar sin ayuda. Además, muchos ancianos se quedan completamente solos, aislados y asustados", agrega.



Age International es una de las 13 organizaciones y socios de DEC que se encuentran actualmente en Ucrania y los países vecinos proporcionando alimentos, agua, refugio, asistencia médica y apoyo psicológico.



Una investigación realizada la semana pasada por HelpAge en la región de Donbass, en el este de Ucrania, puso de manifiesto las necesidades de las personas ancianas.



Nueve de cada 10 encuestados afirmaron que necesitan ayuda para conseguir alimentos porque tienen problemas de movilidad o viven solos, y casi ocho de cada 10 dijeron que no tienen suficiente acceso al agua potable debido a los bombardeos.



Más de un tercio afirma que necesita urgentemente medicación para enfermedades crónicas como la diabetes o problemas de presión arterial.



El DEC ha recaudado más de 120 millones de libras (158 millones de dólares, 144 millones de euros) para Ucrania, incluida una "generosa donación" no de la reina Isabel II cuyo montante no se reveló.