Hay más de 200 casos confirmados de viruela del mono en el mundo, según agencia sanitaria de la UE

El número de casos confirmados de viruela del mono en el mundo era de 219 el miércoles, sin contar los países donde la enfermedad es endémica, según un balance de una agencia sanitaria de la Unión Europea (UE).



En total, 19 países donde la enfermedad no es habitual, la mayoría europeos, han reportado al menos un caso confirmado, indica el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) en una nota epidemiológica difundida el miércoles por la noche.



"La mayoría de casos son hombres jóvenes, identificándose ellos mismos como hombres con relaciones sexuales con hombres. No hay ningún deceso", indica la agencia europea con sede en Estocolmo.



Lea aquí: Viruela del Mono: Instituto Nacional de Salud afirma que todavía no hay casos en Colombia



Fuera de los 11 países africanos donde la enfermedad es endémica, tres países concentran actualmente la mayoría de casos confirmados: Reino Unido (71), el primer país donde se detectaron casos no habituales a principios de mayo, España (51) y Portugal (37), según el ECDC.



Europa concentra la mayoría de casos con 191, de los que 118 se sitúan en países de la UE. Canadá (15), Estados Unidos (9), Australia (2), Israel (1) y Emiratos Árabes Unidos (1) son los países no europeos con casos.



Los casos sospechosos pero sin confirmar no se incluyeron en el balance.



El número total de casos registrados por el ECDC se ha casi quintuplicado desde su primer informe del 20 de mayo, en el que la agencia señalaba 38 casos.



El lunes, en su primera evaluación de riesgos, el ECDC consideró que la probabilidad de contagio en la población general era "muy débil" pero que era "elevada" en las personas con varios compañeros sexuales.



La misma jornada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó una situación "atípica" pero juzgó posible detener la transmisión de la enfermedad entre humanos.



La enfermedad, menos peligrosa que la viruela erradicada desde hace unos 40 años, es endémica en 11 países de África Occidental y Central.



Suele traducirse en una fuerte fiebre y evoluciona rápidamente en erupción cutánea con formación de costras.



La infección de los casos iniciales se debe al contacto directo con sangre, fluidos corporales, lesiones cutáneas o mucosas de animales infectados. Según la OMS, los síntomas duran entre 14 y 21 días.