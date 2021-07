Harvey Weinstein se declara inocente de agresión sexual y violación en Los Ángeles

Alejandro Cabra Hernandez

El exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein se declaró no culpable este miércoles en un tribunal en Los Ángeles de las 11 acusaciones de violación y agresión sexual que habrían tenido lugar contra cinco mujeres en hoteles en California.



"La declaración de no culpabilidad ha sido ingresada", dijo el juez Sergio Tapia, luego de que un abogado hablara a nombre de Weinstein, quien acudió a la corte en una silla de ruedas y vistiendo un traje de presidiario color marrón.



El antes influyente magnate del cine, cuya caída en desgracia se considera una gran victoria para el movimiento #MeToo, cumple desde 2020 una sentencia de prisión de 23 años por agresión sexual y violación en Nueva York.

Fue trasladado el martes a Los Ángeles para responder a los cargos por abusos sexuales cometidos allí entre 2004 y 2013, y que pueden significar una pena de 140 años más de prisión para el productor de 69 años.



"Él niega absoluta, inequívoca y categóricamente las acusaciones (...) Son indemostrables, no probadas, no creíbles y sin fundamento", dijo su abogado Mark Werksman a un grupo de periodistas afuera de la corte.



En California, Weinstein está acusado en particular de haber violado a una modelo italiana en un hotel de Beverly Hills en febrero de 2013 y de haber agredido sexualmente a Lauren Young, una aspirante a actriz, en el baño de otro hotel.



Young había actuado como testigo en el caso de Nueva York que condujo a la anterior sentencia de prisión del productor de "Pulp Fiction". La identidad de las demás mujeres no ha sido divulgada.



"Cualquiera que abuse de su poder e influencia para atacar a otros será llevado ante la justicia", dijo el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascon.

Titán caído

Los casos siguen un patrón similar. Supuestamente, Weinstein atacaba a las mujeres -en muchos casos eran aspirantes a actrices- en habitaciones de hotel en Beverly Hills y el oeste de Los Ángeles.



Weinstein siempre ha negado los hechos, tanto los de Nueva York como los de Los Ángeles, alegando que sus demandantes consintieron en tener relaciones.



En total, casi 90 mujeres han acusado a Harvey Weinstein de acoso o agresión sexual, incluyendo a las actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Salma Hayek.



La audiencia del miércoles se llevó a cabo en gran parte a puertas cerradas. Los periodistas fueron admitidos brevemente para escuchar la conclusión.



Durante la audiencia, el abogado Werksman pidió que tres cargos que datan de 2004 sean abandonados, alegando que han prescrito. También pidió que se le realice una evaluación médica al acusado, algo que el juez Tapia concedió.



Werksman dijo a los periodistas que Weinstein no podía caminar debido a un problema en la columna vertebral y que la condición física de su cliente "se había degradado".



Las acusaciones de Los Ángeles "datan de hace muchos años atrás" y no pueden "ser fundamentadas ni corroboradas por ninguna evidencia forense, ningún informe contemporáneo, ningún testigo creíble", agregó.



Para el caso de Nueva York, los fiscales no presentaron evidencia forense ni testimonios de terceros, sino que basaron el caso en pedirle a los miembros del jurado que creyeran a las mujeres.

Acceso a la justicia

La célebre abogada Gloria Allred, quien representa a varios acusadores de Weinstein, dijo que era importante que las presuntas víctimas en Los Ángeles también tengan "acceso a la justicia" y "tengan su día en la corte".



"Estas personas, que son víctimas, han hecho muchos, muchos sacrificios", dijo a periodistas.



Antes de que surgieran las acusaciones contra Weinstein en 2017, él y su hermano Bob ya habían dejado una marca indeleble en Hollywood.



En 1979, los hermanos cofundaron Miramax Films, una pequeña compañía de distribución que lleva el nombre de su madre Miriam y su padre Max. Fue vendida a Disney en 1993.



Entre sus mayores éxitos de taquilla se incluyen "Shakespeare enamorado" (1998), por la cual Weinstein obtuvo su primer premio Óscar. Con el correr de los años, sus películas recibieron más de 300 nominaciones a los Óscar y 81 estatuillas.



A principios de abril, Weinstein apeló formalmente su condena por violación y agresión sexual en Nueva York, dictada en marzo de 2020 después de un sonado juicio.



La próxima audiencia del caso de California está programada para el 29 de julio.