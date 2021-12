Futuro judicial del exjefe de gabinete de Trump, en manos de la Cámara Baja de EE.UU.

La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos prevé votar este martes si recomienda enjuiciar al exjefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, por negarse a testificar ante el panel que investiga el asalto del 6 de enero al Capitolio por partidarios del exmandatario.



Todo indica que los congresistas aprobarán remitir al Departamento de Justicia cargos penales por desacato contra Meadows, quien podría convertirse en el primer jefe de gabinete de la Casa Blanca en ir a juicio después de dejar el cargo desde H.R. Haldeman en el escándalo de Watergate hace casi 50 años.



"No nos complace estar aquí (...) lidiando con la recomendación de desacato penal de un excolega nuestro", dijo a los legisladores la vicepresidenta del comité, la republicana Liz Cheney.

"Entendemos que es un asunto serio y es un paso que no daríamos si no fuera necesario", afirmó.



Meadows, quien fue congresista durante siete años antes de sumarse al equipo de Trump en 2020, se niega a cumplir con una citación para comparecer ante el comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio, aduciendo un "privilegio ejecutivo" del expresidente Trump.



Ese argumento de defensa, que en teoría solo aplica para los presidentes en ejercicio que buscan mantener en privado conversaciones sensibles con sus asistentes, ya ha sido rechazado por un tribunal federal de apelaciones.



Y el comité, que votó el lunes por la noche para avanzar en el caso de desacato, dice que está buscando respuestas sobre mensajes de texto y otras comunicaciones que Meadows ya ha reconocido que no son privilegiadas.



Los investigadores afirman que Meadows no puede invocar el derecho a guardar silencio puesto que este excongresista conservador publicó la semana pasada unas memorias en las que menciona hechos sucedidos el 6 de enero y unas conversaciones con Trump.



También ha hablado en numerosas ocasiones sobre el ataque en apariciones en horario estelar en la red de cable de derecha Fox News.



Los legisladores investigan los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, a través de una campaña que degeneró en una invasión de sus seguidores al Capitolio con el fin de impedir la certificación de la victoria del presidente demócrata Joe Biden, y si Meadows le ayudó.

"Supremo incumplimiento del deber"



Durante la audiencia del lunes, Cheney leyó mensajes frenéticos enviados a Meadows durante el asalto por parte de presentadores de Fox News, así como del hijo del presidente, Donald Trump Jr.



Cada uno le rogó a Meadows, infructuosamente, que consiguiera que Trump llamara a sus partidarios y parara la violencia.



"Necesitamos una directiva de la Oficina Oval. Él tiene que liderar ahora. Esto ha ido demasiado lejos y se salió de las manos", le dijo Trump Jr. a Meadows.

Los mensajes dejaron en claro que, contrariamente a lo que afirmaban desde el 6 de enero, los miembros del círculo íntimo del expresidente estaban alarmados por la violencia y sabían que se trataba de un desastre político y una catástrofe para el país.



Cheney describió los textos como evidencia del "supremo incumplimiento del deber" de Trump durante sus 187 minutos de inacción durante el asalto al Capitolio.



Además, dijo que el testimonio de Meadows debe referirse a "otra cuestión clave" para el comité: "si Donald Trump, por acción u omisión, buscó corruptamente obstruir o impedir el procedimiento oficial del Congreso para contar los votos electorales".



Si la Cámara recomienda presentar cargos contra Meadows, el Departamento de Justicia decidirá si procesa o no al excongresista republicano.



Los fiscales acusaron a Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca, de desacato penal al Congreso menos de un mes después de que la Cámara votara remitir su caso a la justicia.



Sin embargo, la decisión de Meadows puede resultar menos sencilla que el caso de Bannon, que no trabajaba para la administración Trump en el momento de la insurrección.



Un tribunal federal de apelaciones rechazó la semana pasada el intento de Trump de impedir que el comité investigador acceda a documentos y testimonios de exasesores de la Casa Blanca. Además coincidió con un tribunal inferior en que Trump no había proporcionado ninguna razón para guardar el secreto. El expresidente tiene dos semanas para apelar.



El abogado de Meadows, George Terwilliger, dijo en un comunicado que la negativa de su cliente a cooperar no equivalía a una falta de cooperación, sino a un intento por "honrar" las reclamaciones de privilegio de Trump.