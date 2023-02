Familia siria sobrevivió al terremoto, pero murió en incendio: cinco niños, entre las víctimas

Cinco niños sirios y sus padres murieron el viernes en el incendio de la casa en la que vivían en Turquía, a la que se habían trasladado tras el sismo de la semana pasada, informaron medios locales.



La familia se había trasladado a la región central de Konya desde la ciudad de Nurdagi, en el sureste de Turquía, que resultó gravemente afectada por el temblor del 6 de febrero.



El terremoto, de magnitud 7,8 ha dejado más de 41.000 muertos en Turquía y Siria, siendo el desastre natural más mortífero de la región en siglos.



"Vimos el incendio, pero no pudimos intervenir. Una niña fue rescatada por la ventana", declaró a la agencia turca Anadolu Muhsin Cakir, residente en la zona.



Los cinco niños fallecidos tenían entre 4 y 13 años, según Anadolu. No está claro si la niña rescatada pertenecía a la misma familia.



En Turquía viven casi cuatro millones de sirios. Muchos de ellos residen en regiones del sureste, devastadas por el terremoto.