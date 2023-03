Exabogado de Donald Trump está dispuesto a testificar en contra del expresidente 

Michael Cohen, antiguo abogado del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, se ha declarado este viernes "totalmente dispuesto" a declarar si su antiguo cliente fuera al final imputado por pagos irregulares a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, tal y como dejó entrever la semana pasada la Fiscalía de Manhattan (Nueva York).



La Fiscalía ha ofrecido a Trump la posibilidad de declarar en este caso de presunto soborno y en el que Cohen fue parte instrumental al entregar a Clifford unos 130.000 dólares para callarse que mantuvo supuestas relaciones con el magnate hace casi 20 años; una gestión realizada de manera irregular al quedar escondida en las cuentas de la Trump Organization, la compañía de Trump, durante la campaña electoral de 2016.



El ex abogado de Trump se ha reunido hasta en dos ocasiones esta semana con los fiscales que investigan el pago a Clifford. Si bien Cohen no reveló detalles concretos durante la entrevista, sí se mostró convencido de que existían pruebas de sobra, como mínimo, para imputar al ex presidente por un delito penal; algo sin precedentes en la historia del país.



"Puedo prometer al pueblo estadounidense que toda la información que hace falta para declarar la imputación y conseguir una condena ya está en manos de la Fiscalía", ha asegurado Cohen, quien ha restado importancia a cualquier esfuerzo de Trump o sus simpatizantes para desprestigiar su figura. "Los hechos son los hechos. No me preocupa nada de lo que me puedan tirar encima", ha añadido.



Cohen acabó en prisión tras declararse culpable de violar la ley de financiación de campañas, y a dos meses por cometer perjurio en el Congreso, después de asegurar ante el tribunal que había recibido orden de Trump de entregar el dinero y que había encubierto al entonces candidato presidencial por una cuestión de lealtad. Cohen salió de la cárcel en 2021.



"Estaba trabajando para un hombre que acabó convirtiéndose en presidente de Estados Unidos e hicimos cosas que eran incorrectas pero jamás me imaginé que la democracia pudiera acabar en peligro por su culpa", ha explicado Cohen en una entrevista este viernes a la cadena estadounidense ABC, tras ser preguntado por su valoración del mandato de Trump, que acabó con un asalto de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero de 2021.