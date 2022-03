Estados Unidos reanudará envío de visas a Cuba luego de cuatro años de cierre consular

El consulado de Estados Unidos en Cuba, cerrado desde hace cuatro años por supuestos ataques sónicos a su personal diplomático, empezará a emitir visas de manera "limitada" y "paulatina", en momentos en que la isla vive un éxodo migratorio.



"Nos es muy grato poder anunciar que la embajada de Estados Unidos en La Habana iniciará la reanudación limitada de algunos servicios de visado de emigrantes, como parte de una expansión paulatina" de sus funciones, dijo el jueves Timothy Zúñiga-Brown, encargado de negocios de la embajada, sin dar una fecha precisa.



"Los servicios de visados de emigrantes son una vía segura y legal para la reunificación familiar", de cubanos que se encuentran separados en Estados Unidos y en la isla, dijo Zúñiga-Brown.



El anuncio sobreviene cuando la isla enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años por los efectos de la pandemia y las sanciones de Estados Unidos, y una gran cantidad de cubanos busca emigrar, especialmente a través de Centroamérica, para llegar a la frontera estadounidense.



Muchos cubanos decidieron tomar este peligroso camino, luego de que el gobierno del republicano Donald Trump cerrara el consulado en septiembre de 2017 argumentando misteriosos incidentes de salud, descritos como ataques sónicos, que afectaron a los diplomáticos estadounidenses y que después se reportaron en otras embajadas del mundo.



Los cubanos se vieron entonces obligados a viajar a un tercer país, como Colombia y Guyana, para solicitar el documento.



Durante el período de transición "el principal lugar de procesamiento para los solicitantes" de visados será Georgetown, Guyana, puntualizó Zúñiga-Brown.

"Mariel silencioso"

Para Nélida Bartolón, una trabajadora económica de 48 años, "es mejor que se saque aquí" la visa, porque "los cubanos no tienen que gastar tanto dinero".



Felipe Mesa, un extrabajador de la industria eléctrica de 75 años, señaló que "hay mucha gente que se quiere ir, qué tienen que estar viajando en un bote para allá o yéndose por un tercer país".



Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, celebró el anuncio.



Ahora "los cubanos podrán solicitar visas sin tener que salir del país", tuiteó el congresista demócrata. "Aplaudo esta decisión e insto al presidente Joe Biden a seguir comprometiéndose con el pueblo cubano".



El politólogo cubano, Rafael Hernández, consideró que la "deliberada" interrupción del acuerdo migratorio con Cuba, que prevé 20.000 visas anuales a cubanos, ha provocado en cuatro años "una especie de Mariel silencioso", refiriéndose al puerto por el que en 1980 salieron hacia Estados Unidos unas 125.000 personas.



Los cubanos indocumentados en territorio estadounidense se incrementaron de 21.000 en 2019 a 40.000 en 2020, precisó el politólogo.



Con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, la relación bilateral se enfrió, tras el boom alcanzado con su antecesor Barack Obama, quien en 2015 había restablecido los vínculos, rotos desde 1961.



El gobierno cubano esperaba que con la llegada de Joe Biden en 2021 las cosas mejoraran. No fue así.

"Error interpretarlo como apertura"

La apertura del consulado "no tiene nada que ver con darle continuidad a la política de Obama", simplemente es "darle marcha atrás a barbaridades cometidas" por Trump que afectaron a los cubanos que viven en Estados Unidos, matizó Hernández.



De su lado, Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano, coincidió en que "sería un error interpretarlo como el inicio de una apertura significativa hacia la isla".



Es una decisión respaldada por republicanos y demócratas que "no tiene costo político para la administración de Biden", indicó.



Washington mantiene las críticas a La Habana por los encarcelamientos a manifestantes de las protestas que estallaron en la isla el 11 de julio al grito de "Tenemos hambre" y "Libertad", dejando un muerto, decenas de heridos y 1.377 detenidos, según la ONG de derechos humanos Cubalex.



Shifter estimó "difícil imaginar más cambios del gobierno (estadounidense) hacia Cuba" ante la posibilidad de que los demócratas pierdan el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre.



Hernández lamentó que Washington se comporte, dijo, como si no hubiera pasado nada y no vuelva a mencionar los ataques sónicos. "No están rectificando algo, ni reconociendo que cometieron ningún tipo de acción que vulneraba no solo al acuerdo migratorio, sino los interesas de los cubanos", señala.



"La seguridad de nuestro personal es sumamente importante", dijo un alto funcionario de la embajada estadounidense, en referencia a los empleados que regresan a la isla.



Los servicios de inteligencia de Washington señalaron en enero que de los cientos de casos reportados como "ataques sónicos", solo una veintena no tenía explicación médica o ambiental.



Investigadores de la Academia de Ciencias de Cuba negaron que existiera "evidencia de atentados".