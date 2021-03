Embajadora de la Unión Europea que fue expulsada por Maduro salió de Venezuela

Erika Mantilla

La portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en Venezuela, abandonó el país este martes, luego que el gobierno de Nicolás Maduro la declarara persona no grata y la expulsara el pasado 24 de febrero, en respuesta a nuevas sanciones del bloque contra funcionarios chavistas.



La embajadora salió en un vuelo de Turkish Airlines, según confirmó una fuente de la delegación diplomática de la UE.



Aunque el sábado vencieron las 72 horas que Caracas le dio para salir, se dio una extensión del plazo por razones logísticas relacionadas a la disponibilidad de vuelos.



"Hoy #2Mar #Caracas me regaló el amanecer más bello con el #Avila en todo su esplendor", escribió Brilhante Pedrosa en Twitter, acompañada de una foto panorámica de la capital caraqueña con su imponente montaña al fondo.

Lea además: Liberan a 279 adolescentes secuestradas el pasado viernes en escuela de Nigeria

Hoy #2Mar #Caracas me regaló el amanecer más bello con el #Avila en todo su esplendor. Gracias infinitas a todos los venezolanos por su cariño, reconocimiento y afecto. Los llevo a todos en tantos recuerdos hermosos. Mi corazón se queda aquí. Te quiero #Venezuela 🇻🇪@UEenVenezuela pic.twitter.com/i4dIXpXZ90 — Isabel Brilhante Pedrosa (@EmbajadoraUECCS) March 2, 2021

"Gracias infinitas a todos los venezolanos por su cariño, reconocimiento y afecto. Los llevo a todos en tantos recuerdos hermosos. Mi corazón se queda aquí. Te quiero #Venezuela".



El gobierno venezolano declaró el pasado miércoles persona no grata y expulsó a Brilhante Pedrosa tras las nuevas sanciones de la UE contra 19 altos funcionarios venezolanos, entre ellos Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela; Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); y dos congresistas.



Eso ocurrió luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraude por los mayores partidos políticos opositores y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. La votación dio al partido del gobierno y sus aliados 256 de 277 escaños del Parlamento.



El Ejecutivo tilda estas sanciones de "ilegales" y de "agresiones" que secundan la política de Estados Unidos contra Venezuela.



Un día después, en reciprocidad, la Unión Europea declaró persona no grata a la representante de Venezuela ante el bloque, Claudia Salerno.



El número de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea asciende a 55. Antes de Venezuela, el bloque no había sancionado a ningún país de América Latina.



El pasado 29 de junio, después de otro paquete de sanciones, Maduro había declarado persona no grata a Brilhante y también le dio 72 horas para salir de Venezuela, pero dio marcha atrás entonces después de negociaciones con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



Lea además: Liberan a 279 adolescentes secuestradas el pasado viernes en escuela de Nigeria