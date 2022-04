El papa Francisco vuelve a suspender todas sus actividades por un problema de salud

El papa Francisco, de 85 años, anuló por segunda vez en menos de una semana sus actividades previstas por un dolor de rodillas, anunció el Vaticano.



"Debido al dolor de rodilla, y por recomendación médica, el papa Francisco suspendió las actividades previstas hoy, incluyendo su participación en el Consejo de Cardenales", anunció el servicio de prensa de la Santa Sede.



El viernes el pontífice, que en varias ocasiones compareció con gestos de dolor, anuló sus compromisos para someterse a exámenes médicos.



Francisco, que inició en marzo el décimo año de su pontificado, sufre de dolores "agudos" en la rodilla derecha, que recientemente le impidieron participar en algunos eventos y presidir algunas celebraciones.



También tiene dolores de cadera que lo hacen cojear y en julio de 2021 se sometió a cirugía de colon.



El Domingo de Ramos, ante multitudes de fieles, Francisco estuvo casi siempre sentado, no pudo andar en procesión, llegó en un coche negro al altar y estuvo acompañado por un ayudante.



Las largas ceremonias de la Semana Santa representaron un problema debido a la inflamación que padece desde enero en la rodilla, por lo que se levanta en contadas ocasiones, usa con más frecuencia el papamóvil y necesita apoyarse en un asistente.



En febrero anuló un viaje a Florencia (centro de Italia) por un dolor agudo a la rodilla, "una gonalgia aguda", por lo que le prescribieron un período de descanso.



"Me han dicho que le pasa sólo a los viejos, así que no sé por qué me ha pasado a mi", bromeó entonces el pontífice durante una audiencia general.