Jhon Edward Montenegro Jimenez

El cantautor Juan Fernando Velasco será candidato a la presidencia de Ecuador en los comicios que se realizarán en febrero de 2021.



Velasco confirmó su aspiración presencial este lunes, a través de su cuenta de Twitter.



"Creo en el pueblo ecuatoriano más allá de las banderas de los partidos políticos. He aceptado la oportunidad de continuar sirviendo al Ecuador desde la presidencia de la República, porque me preocupa el futuro de millones de compatriotas", expuso.

Lea también: Ordenan captura del expresidente de Ecuador Rafael Correa



Desde julio de 2019, el artista es ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, cargo que abandonaría para comprometer su candidatura a la presidencia y buscar suceder a Lenín Moreno.



"Es momento de tener un Ecuador de cambio. Ya hemos vivido y aprendido suficiente del pasado y no vale la pena cometer los mismos errores", añadió Velasco.



El intérprete de balada romántica es ampliamente conocido por composiciones como 'Hoy que no estás', 'Para que me olvides', 'Dicen', 'Déjame' y 'Chao Lola'.



Otros artistas latinoamericanos como el cantante Rubén Blades y el escritor Mario Vargas Llosa aspiraron -sin éxito- al máximo cargo de sus países, Panamá y Perú.