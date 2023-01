Ejército ucraniano desmintió supuesta conquista de Rusia en Soledar

Este viernes el ejército ucraniano negó las afirmaciones del Ministerio de Defensa ruso sobre la supuesta conquista de Soledar, ciudad ubicada en el este del país.



El ejército de Rusia aseguró haber tomado el control total de Soledar. “La tarde del 12 de enero se concluyó la liberación de la ciudad de Soledar, que es importante para el proseguimiento exitoso de las operaciones ofensivas”, aseguró Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa Ruso, a través de un comunicado.



Sin embargo, el ejército ucraniano salió a desmentir las declaraciones. “Sigue habiendo intensos combates en Soledar”, indicó a la televisión ucraniana Serguii Cherevaty, vocero del Grupo Oriental del ejército de Ucrania.



Soledar ha sido el epicentro del conflicto durante los últimos meses. Es un punto estratégico significativo para el ejército ruso, pues ahí se encuentra una de las minas de sal más grandes de Europa. “Incluso después de sufrir perdidas colosales, Rusia todavía está tratando de forma maniaca, de apoderarse de Soledar, hogar de la mina de sal más grande de Europa”, señaló el portavoz ucraniano.



Incluso, hasta el Instituto para el Estudio de la Guerra ha expresado sus dudas sobre las últimas declaraciones de los rusos: “Incluso tomando las afirmaciones rusas más generosas al pie de la letra, la captura de Soledar no presagiaría un cerco inmediato de Bajmut. El control de Soledar no necesariamente permitirá que las fuerzas rusas ejerzan control sobre las líneas de comunicación terrestres críticas de Ucrania en Bajmut”, señaló en su último informe.