EE.UU. descarta sacar a Cuba de lista de países que patrocinan el terrorismo

El gobierno de Estados Unidos "no prevé" sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, afirmó el jueves el secretario de Estado Antony Blinken en el Congreso.



"No prevemos sacarlos de la lista", contestó Blinken a una pregunta de la congresista de origen cubano María Elvira Salazar durante una audiencia ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.



"No existe una revisión automática u obligatoria (...) La ley proporciona criterios muy claros para rescindir las designaciones, hay un listón extremadamente alto para hacerlo", puntualizó el jefe de la diplomacia del gobierno de Joe Biden.



Salazar le preguntó si Cuba había alcanzado el listón, a lo que Blinken contestó: "Claramente, no".



En enero de 2021, el predecesor de Blinken, el republicano Mike Pompeo, reintrodujo a Cuba en la lista de Estados que promueven el terrorismo, lo que obstaculiza la inversión extranjera debido a las consecuencias legales en las que podrían incurrir en Estados Unidos.



Pompeo no vinculó a Cuba con ninguna acción terrorista reciente, pero condenó su negativa a extraditar a los líderes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia al gobierno del entonces presidente colombiano de derecha Iván Duque.



Colombia, ahora dirigida por el presidente izquierdista Gustavo Petro, ha reanudado las negociaciones con el ELN.



El expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) puso fin al acercamiento promovido por el demócrata Barack Obama (2009-2017), de quien Biden fue vicepresidente, a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.



En 2022 Washington y La Habana retomaron las negociaciones sobre el tema migratorio, en un contexto de éxodo récord de cubanos, principalmente hacia Estados Unidos.



Y en enero de 2023 la embajada estadounidense en La Habana reinició la entrega de visas para los cubanos que desean radicarse en Estados Unidos.



Sin embargo, una normalización de relaciones con la isla comunista no parece estar en la agenda de Biden, sobre todo desde la represión de las protestas de julio de 2021.



Washington no solo mantuvo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que también forman parte Irán, Corea del Norte y Siria, sino que la incluyó en otra de naciones que no respetan la libertad religiosa.