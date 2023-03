EE.UU. comprometió casi 6.000 millones de dólares para proteger los océanos

Estados Unidos comprometió este viernes en la conferencia mundial de los océanos en Panamá casi 6.000 millones de dólares para proteger los mares y combatir amenazas como la contaminación y la pesca ilegal.



"Durante la conferencia, Estados Unidos hizo 77 anuncios, de 8 agencias y oficinas, por un valor de casi 6 mil millones de dólares", indicó la embajada estadounidense en Panamá en un comunicado.



La nota no precisa el periodo en que se harán estos desembolsos, pero destaca que el monto es "más del doble" de lo que prometió Estados Unidos en la conferencia "Our Ocean" (Nuestro Océano) del año pasado.



Lea además: Joe Biden mantiene el suspenso sobre el lanzamiento oficial de su candidatura



El exjefe de la diplomacia estadounidense John Kerry, quien participa de esta reunión, había adelantado el jueves que Washington destinaría unos 6.000 millones de dólares para proteger los océanos, aunque sin dar detalles.



Del total, casi 5.000 millones se destinarán a enfrentar el cambio climático, según el comunicado. De esa partida, se destinarán "USD 2.600 millones de fondos de la Ley de Reducción de la Inflación para desarrollar una resiliencia climática duradera de los recursos marinos y las comunidades costeras".



También asignará más de 665 millones de dólares a pesca sostenible, más de 200 millones a programas contra la contaminación, 73 millones a programas de economía azul, 72 millones para seguridad marítima y 11 millones en áreas protegidas, según el texto.



La vicecanciller panameña, Yill del Carmen Otero, había indicado horas antes que hasta el jueves se habían anunciado en la conferencia 337 compromisos por más de 19.000 millones de dólares para protección marina.



Este viernes culmina la conferencia "Our Ocean", a la que asisten más de 600 expertos, funcionarios y filántropos de todo el mundo.



Kerry también anunció el jueves la creación de un "corredor" marítimo de conservación en el Paícifo Tropical, con participación de su país, Panamá y Fiji. Francia se sumó a la iniciativa.



Lea también: Policía caleño murió baleado mientras ejercía su labor en Chicago, EE.UU.



El monto asignado por Estados Unidos se suma a 800 millones de euros (unos 865 millones de dólares) anunciados el jueves por la Unión Europea.



La jornada final arrancó con debates sobre pesca sostenible y la mirada en las negociaciones que se desarrollan en la ONU en Nueva York para un acuerdo de protección de altamar.



Los delegados no adoptan acuerdos ni hacen votaciones en "Our Ocean", sino que anuncian "compromisos" voluntarios para proteger el océano "único" que cubre casi tres cuartas partes de la superficie del planeta.