Donald Trump se declaró inocente de más de 30 cargos penales en caso Stormy Daniels

Donald Trump se declaró "no culpable" de los cargos imputados por la justicia de Manhattan por un soborno a una actriz porno, en la primera imputación penal a un expresidente estadounidense que podría tener consecuencias para su aspiración de regresar a la Casa Blanca.



El juez de origen colombiano Juan Merchán, le inculpó de 34 cargos relacionados con falsificación de registros comerciales en el pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado.



El magnate de 76 años tendría que someterse a un juicio, que intentará evitar por todos los medios, con consecuencias imprevisibles para su carrera a la presidencia en los comicios de 2024.



Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada presuntamente haciéndola pasar como minutas profesionales.



Sentado entre sus abogados, Trump aparecía con un semblante sombrío y preocupado, según una foto tomada dentro de la sala, tras someterse al protocolo habitual: toma de huellas dactilares y fotos para la ficha policial. Tanto el expresidente como sus abogados han insistido en el despropósito de la causa. Trump no cesa de gritar que es una "caza de brujas".



La histórica comparecencia judicial del expresidente "no es una prioridad" para su sucesor Joe Biden, aseguró este martes la portavoz de la Casa Blanca. "Obviamente seguirá parte de las noticias cuando tenga un momento para ponerse al día de las noticias, pero esto no es una prioridad para él", dijo la portavoz Karine Jean-Pierre.



El 'caso Daniels' es solo una de las investigaciones que amenazan al expresidente, bajo escrutinio por presionar a funcionarios para anular la victoria de Joe Biden en 2020, con una llamada telefónica grabada en la que pedía al secretario de Estado "encontrar" suficientes votos para revertir el resultado.



También es investigado por su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, así como por el manejo y custodia de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.



De camino a la corte, publicó un mensaje en su red Truth Social: "Parece SURREALISTA" — WOW, me van a DETENER. No puedo creer que esté ocurriendo en Estados Unidos - MAGA!



El caso de Trump, que ya fue objeto de dos intentos de destitución por el Congreso estadounidense como presidente (2017-2021), se juega también en los medios de comunicación.