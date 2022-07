Donald Trump estaría contemplado anunciar su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump está contemplando "seriamente" la posibilidad de anunciar, este verano como pronto, la que sería su segunda candidatura a la Presidencia de Estados Unidos para los comicios de 2024, según fuentes próximas al magnate citadas por CBS News.



Trump ya ha avanzado en privado sus intenciones a su círculo más próximo de amistades, una posibilidad que ya adelantó el diario 'The New York Times'.



Si no la anunciara en verano, Trump baraja también la posibilidad de presentar su candidatura durante la campaña de las elecciones legislativas de noviembre.



Lea aquí: Varios muertos y un detenido tras tiroteo en un centro comercial de Copenhague, Dinamarca



Fuentes próximas al expresidente entienden que, en parte, Trump quiere usar su candidatura como plataforma para defenderse de las acusaciones en su contra que le señalan por instigar el asalto al Capitolio en enero de 2021, al entender que el Partido Republicano no está haciendo lo suficiente para protegerle.



La ascendencia de Trump sobre los simpatizantes del partido sigue siendo enorme. Según una encuesta publicada por la Universidad de Emerson College y recogida por el diario 'The Hill', el magnate se impondría claramente en las próximas elecciones presidenciales al actual presidente estadounidense, Joe Biden, por un 44 por ciento frente a un 39 por ciento de votos.



Biden ya ha explicitado su intención de optar a un segundo mandato presidencial pese a algunas voces demócratas que ya han cuestionado su idoneidad.



El 56 por ciento de los votantes republicanos apoyaría a Trump en las primarias del Partido Republicano. El 20 por ciento respaldaría al gobernador de Florida, Ron DeSantis; el 9 por ciento al exvicepresidente Mike Pence y el resto de opciones no supera el 5 por ciento.