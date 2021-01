Donald Trump deja la Casa Blanca: "deseo a la nueva administración buena suerte y éxitos"

Álvaro José Carvajal Vidarte

Donald Trump, saliente presidente de los Estados Unidos, abandonó en la mañana de este miércoles la Casa Blanca y dio su último discurso como mandatario.



Sobre las 8:15 a.m., el hasta hoy jefe de Estado del país norteamericano abordó junto con su esposa, Melania, el helicóptero Marine One rumbo a la base conjunta Andrews, donde dio su último discurso.



Hacia las 8:30 a.m., en una tarima dispuesta en las instalaciones militares, Trump dijo sus últimas palabras como mandatario estadounidense.



"Quiero agradecerles a todos. Ha sido algo muy especial. Han sido unos cuatro años extraordinarios", resaltó el magnate, quien también aprovechó para desear a la administración entrante "buena suerte y muchos éxitos". "Creo que ellos tendrán gran éxito", añadió.



Sobre su futuro cercano, solo adelantó que volverá "en alguna forma". "Tengan una buena vida. Nos veremos pronto", fueron las frases finales de su mandato, antes de partir hacia su casa en Florida.



📺 TV en DIRECTO | Así ha sido la despedida de Trump como presidente de EE UU a ritmo de Village People https://t.co/hCHdrYXg5Rpic.twitter.com/K2aX8G7q76 — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

Trump decidió no asistir a la ceremonia de posesión de su sucesor, Joe Biden. Es la primera vez desde 1869 que un mandatario en el cargo no está presente en este evento.



El saliente presidente rechazó en numerosas ocasiones los resultados de las elecciones, asegurando que hubo "fraude", aunque ninguna de sus impugnaciones ante las autoridades judiciales prosperó.



Noticia en desarrollo...