Donald Trump consideró "absolutamente ridículo" nuevo juicio político en su contra

Erika Mantilla

El saliente mandatario de EE. UU. viajó a Texas es martes en el helicóptero Marine One.

Donald Trump, presidente de EE. UU., consideró el martes "absolutamente ridículo" un juicio político en su contra tras la toma del Capitolio por sus seguidores, como anunciaron senadores del partido democrático. Dijo que el procedimiento está causando "inmensa ira" entre sus seguidores.



Al abordar el helicóptero Marine One en la Casa Blanca para viajar a Texas, el republicano calificó su probable acusación por los demócratas de la Cámara de Representantes, que será examinada el miércoles, como una "continuación de la mayor caza de brujas en la historia de la política", pero aclaró que no quería "ninguna violencia".



Además, afirmó que los gigantes de redes como Twitter y Facebook cometieron un "error catastrófico" al suspenderle sus cuentas acusándolo de incitar a la violencia antes de que sus partidarios se tomaran el Congreso.



"Están cometiendo un error catastrófico ... Están dividiendo y dividiendo y están mostrando algo que he estado prediciendo durante mucho tiempo", dijo Trump a los periodistas antes de despegar.



Noticia en desarrollo...