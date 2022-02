Desolador: Padre e hija se separan en Ucrania, debido al riesgo por la invasión rusa

Las imágenes de seres queridos separándose en Ucrania se han viralizado en las últimas horas, pues soldados y hombres ucranianos se quedan a enfrentar la guerra mientras sus parejas e hijos dejan el país en búsqueda de su seguridad.



Uno de los más compartidos es en el que un padre se despide entre lágrimas de su pequeña hija y ella le entrega una carta pocos segundos antes de que salga de la zona de guerrea.



En medio de la evacuación de personas en Ucrania se registró, también, como un hombre dibuja un corazón en la ventana del bus en el que viajara su familiar hacia un lugar seguro de la línea de fuego.



Estas imágenes, le han dado la vuelta al mundo con un mensaje de conciencias sobre las consecuencias de la guerra en familias y comunidades enteras que se ven obligadas a separarse.

📌 En videos quedaron registrados los momentos en donde padres ucranianos se despiden de sus hijas en medio de la guerra con Rusia que ha conmocionado al mundo.



Video: tomado de redes sociales pic.twitter.com/0c1HqOMlrG — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) February 25, 2022

Lea también: Tragedia en Caldas: 1 niño falleció y 7 personas quedaron heridas por deslizamiento de tierra

Los que se quedan

"¡Qué país de mierda!", grita una mujer ante el cadáver de un hombre, muerto durante un bombardeo en un barrio residencial en Chuguev, en el este de Ucrania, uno de los primeros objetivos de la invasión lanzada por Rusia el pasado jueves.



Cerca del cadáver está postrado su hijo, que llora. "Le había dicho que nos fuésemos", repite el treintañero, junto a los restos calcinados de un viejo vehículo de la marca Lada.



El misil ha dejado un cráter de 4 a 5 metros de diámetro entre dos inmuebles de cinco pisos que quedaron totalmente destruidos y donde los bomberos tratan de extinguir las últimas llamas.



Numerosos edificios más alejados del impacto han quedado gravemente afectados, con ventanas rotas cuyos marcos cuelgan en el vacío.



En esta ciudad a 30 kilómetros de Járkov, la segunda urbe de Ucrania, los bombardeos rusos resonaron durante parte de la noche.



La policía no difundió un balance de daños, pero, por la mañana, estos parecían considerables. Cuatro edificios quedaron completamente destruidos. Sobre ellos se levantó una espesa columna de humo negro visible desde lejos.



Serguéi, de 67 años, que ha sufrido algunas contusiones durante los bombardeos, intenta tapar las ventanas de la planta baja de su apartamento con una mesa.



"Me quedaré aquí. Mi hija está en Kiev y allí es parecido", asegura este ucraniano, en referencia a las explosiones registradas durante la mañana en las principales ciudades del país, incluida la capital.



Según él, el misil estaba dirigido al aeropuerto militar próximo. "Formaba parte de los objetivos que Putin había citado, ni siquiera me sorprendió", continúa.