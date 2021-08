Cuba autorizó el viernes el uso de emergencia de sus vacunas Soberana 2 y Soberana Plus, con lo que suman tres inmunizantes desarrollados por científicos cubanos y los primeros de América Latina, informó la autoridad reguladora de medicamentos del país (Cecmed).



Tras un "riguroso proceso de evaluación de los candidatos vacunales Soberana 02 y Soberana Plus, cuyo titular es el Instituto Finlay de Vacunas, el CECMED decidió otorgarles el Autorizo de Uso en Emergencias (AUE)", señaló en un comunicado este organismo.

En anuncio se hace en momentos en que Cuba vive una fuerte incidencia de contagios de covid-19 y un mes después de que Abdala, otro inmunizante cubano, se convirtió en la primera vacuna concebida y desarrollada en la isla.



"Esto ha sido posible después de todo un riguroso proceso de evaluación" en las últimas semanas, en las que se han "evaluado todos los resultados relacionados con la efectividad y la eficacia de la vacuna", indicó Olga Lidia Jacobo, directora del Cecmed.



La funcionaria explicó que también se aprobó una "formulación de Soberana 02 y Soberana Plus que no contienen Tiomersal", destinada a las personas alérgicas a esta sustancia.



Soberana, que según las autoridades sanitarias de Cuba tiene un 91,2% de eficacia frente a casos sintomáticos, es parte de un esquema de vacunación que combina dos dosis de Soberana 02 y una tercera con Soberana Plus.



Tanto este esquema de Soberana 2 y Plus, como el de Abdala, también de tres dosis, se empezaron a aplicar a la población en La Habana y otras provincias desde mayo pasado dentro de un estudio de intervención sanitario.



Pese a que la vacunación inició desde entonces, los contagios se dispararon en julio pasado y en algunas provincias del país se ha empezado a registrar desabastecimiento de oxígeno e insumos.

En las últimas 24 horas se reportaron 78 fallecimiento y 9.764 contagios de coronavirus, sumando 4.397 muertes y 564.011 casos desde marzo de 2020, cuando se registraron las primeras personas con coronavirus en el país.



Al cierre del 18 de agosto, Cuba, de 11,2 millones de habitantes, había administrado 12,3 millones de dosis con los que, hasta ahora había sido candidatos a vacuna, Soberana 2 y Soberana Plus, y con la vacuna Abdala.



Hasta la fecha, poco más de tres millones de personas han recibido las tres dosis, mientras 4,3 millones tienen dos aplicaciones y 4,8 millones una.