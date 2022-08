Cuba anuncia que empezará a vender dólares para crear un mercado cambiario

Cuba empezará a vender dólares a la población a partir de este martes, informaron autoridades el lunes, 20 días después de que bancos y casas de cambio comenzarán a comprar divisas a 120 pesos cubanos con la intención de construir un mercado cambiario.



"Vamos a iniciar la venta de divisas a partir del día de mañana", dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil, durante el programa de la televisión estatal Mesa Redonda.



La medida está encaminada a "ir construyendo un mercado cambiario" en el país "que permita un canje legal de la divisa, que permita ir avanzando en darle mayor capacidad de compra a la moneda nacional", indicó Gil.



Con la intención de arrebatar los dólares al mercado informal, el 4 de agosto pasado bancos y casas de cambio empezaron a comprar dólares a 120 pesos cubanos por dólar estadounidense, una tasa que en ese momento era similar a la que regía en la informalidad.



La venta del dólar había sido suspendida desde junio de 2021 por falta de liquidez. El precio de la moneda estadounidense se disparó casi cinco veces en el mercado negro después de que el gobierno pusiera en vigor una reforma financiera en enero de ese año, con la que fijo la divisa en 24 pesos cubanos.



Hace tres semanas las autoridades explicaron que, sin tener divisas para vender, tenían que comenzar únicamente con la compra.

Recuperar el control

La presidenta del Banco Central, Marta Sabina Wilson, dijo que la medida tuvo "un resultado favorable". En estos 20 días las entidades financieras han "comprado 10 veces más divisas de las que se hubieran comprado en un mes con el cambio de 24" pesos cubanos.



Pero la venta de dólares sólo estará dirigida a ciudadanos, no a las pequeñas y medianas empresas privadas, acotó.



"El tipo de cambio que se ha tenido en cuenta (para la venta) se mantiene en 120 pesos cubanos por divisa", dijo Wilson.



La venta de dólares será limitada a sucursales de Cadeca, las casas de cambio cubanas, pero locales de aeropuertos y bancos no estarán autorizados para esta operación.



Estas sucursales, ubicadas en el centro de cada municipio, solo "van a vender lo que hayan comprado", precisó la presidenta del Banco Central, al aclarar que cada usuario únicamente podrá adquirir hasta 100 dólares.



Esta cotización de 120 pesos por dólar no abarca todas las actividades económicas.



El gobierno mantiene vigentes dos tasas de cambio, con lo que la paridad oficial de 24 pesos seguirá estando vigente para transacciones de empresas estatales y otras actividades de la economía de la isla socialista.



Cuando se anunció la compra, economistas cubanos criticaron la medida por incompleta, diciendo que dispararía el precio de la moneda estadounidense en el mercado negro.



En ese momento la tasa informal era de alrededor de 120 pesos por dólar, este lunes se cotizaba en 140 pesos en el mercado negro.



"Vamos a defender el tipo de cambio a 120. Ahora vamos a buscar la manera de que el Estado, participando ya en la operación de venta, pueda defender ese tipo de cambio", aseguró el ministro Gil.



En un primer paso, las autoridades tienen que "estabilizar el tipo de cambio", para que el Estado pueda recuperar el control del mercado cambiario que había perdido, concluyó.