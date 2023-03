Corte Suprema de Panamá rechazó el matrimonio igualitario: "No es un derecho"

La Corte Suprema de Panamá rechazó reconocer el matrimonio igualitario, al considerar que no es un derecho humano reconocido por la Constitución panameña, según un fallo publicado este miércoles.



"Hay una realidad, y es que, hasta ahora, el derecho al matrimonio igualitario no pasa de ser una aspiración que, aunque legítima para los grupos implicados, no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental", indicó la Corte en su fallo.



La Corte Suprema estaba desde 2016 sin pronunciarse sobre varios recursos de inconstitucionalidad contra el Código de la Familia panameño, que solo reconoce los matrimonios entre un hombre y una mujer.



Le puede interesar: Opositor Capriles rumbo a su tercera campaña presidencial en Venezuela



Los recursos ante el máximo tribunal fueron presentados por varias parejas panameñas del mismo sexo que buscaban que sus matrimonios, celebrados en otros países, fuesen reconocidos legalmente en Panamá.



Sin embargo, la Corte expresó que "por más cambios que se sucedan en la realidad", por ahora el matrimonio igualitario "carece de un reconocimiento convencional y constitucional" en Panamá.

Un fallo "cobarde"

El fallo, aprobado el 16 de febrero por seis de los nueve magistrados de la Corte, pero divulgado este miércoles por el poder judicial, también afirma que no son inconstitucionales varios artículos del Código de la Familia que algunas parejas buscaban impugnar.



Esas normas "están objetiva y razonablemente justificadas en el interés general de dar prevalencia a aquellas uniones con el potencial de instaurar familias, dar continuidad a la especie humana y, por ende, a la sociedad", indicó la Corte.



Lea aquí: Jefe de diplomacia de EEUU descarta reunión con su par ruso en G20 en India



El anuncio del fallo coincide con la celebración este miércoles del Día Internacional de la Cero Discriminación, una jornada reivindicativa reconocida por la ONU.



"Hoy la Corte Suprema de Justicia de Panamá cobardemente ha fallado contraria al derecho, negando que el matrimonio civil de parejas del mismo sexo es un derecho humano", dijo a la AFP, Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales.



La justicia panameña "ha rechazado así el reconocimiento a la dignidad de las parejas del mismo sexo y su derecho a formar familia en Panamá, esto es una burla en el día internacional de la no discriminación", agregó Chanis.

¿Una bofetada?

En 2018, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, determinó que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos matrimoniales que las heterosexuales, una decisión vinculante para la veintena de países que reconocen a este tribunal, entre ellos Panamá.



Además, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede Washington, ya había pedido a Panamá en varias ocasiones reconocer el matrimonio igualitario. Según este organismo, el silencio de la justicia panameña violaba los derechos humanos de las personas LGBTI y las ponía en una situación "muy grave y dramática".



"Es una bofetada para todos nosotros, la indignación que sentimos es inmensa", manifestó el presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Ricardo Beteta Bond.



"Si en Panamá había alguna duda de que nosotros éramos discriminados en nuestro país este fallo lo ejemplifica perfectamente", añadió.



En Centroamérica, sólo en Costa Rica se pueden casar, desde 2020, personas del mismo sexo, tras una decisión de la justicia costarricense en 2018.



Además, los códigos internos de las instituciones policiales y los bomberos consideran una "falta grave" la homosexualidad, lo que puede conllevar sanciones, incluido el despido.



Cabe mencionar, que a los homosexuales y lesbianas tampoco se les permite donar sangre en Panamá. "Las personas de la diversidad panameña pagamos un precio muy alto todos los días por vivir sin ningún tipo de derecho", dijo Beteta.