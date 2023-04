Congreso de Perú evalúa si admite moción de destitución de Dina Boluarte

El Congreso de Perú, controlado por la derecha opositora, tiene previsto debatir el martes si admite una moción de destitución de la presidenta Dina Boluarte impulsada por las bancadas izquierdistas, las cuales la acusan de "incapacidad moral" para gobernar debido a la represión de protestas con un saldo de más de 50 muertos.



La "moción de vacancia" ha sido incluida en la agenda de la sesión del Pleno del martes, que prevé también una interpelación al ministro de Defensa, informó la oficina de comunicaciones del Parlamento.



Los promotores de la iniciativa necesitan un mínimo de 52 votos para que su propuesta sea debatida en el recinto, una cantidad de la que no disponen pues suman en lo previo unos 40 sufragios favorables.



El jefe del Congreso, José Williams, un general del Ejército en retiro, puso paños fríos a la situación al asegurar tácitamente que no es tiempo de cambios dada la crisis política que atraviesa el país sudamericano.



"Pienso que un intento de vacancia en estos momentos no es apropiado, no es adecuado", declaró el líder parlamentario el fin de semana.



Si es aprobada, el Congreso convocaría a Boluarte la semana entrante para defenderse ante el Pleno.



"Incapacidad Moral"

El pedido fue presentada el 22 de marzo por las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Somos Perú y no agrupados.



Dichas bancadas fueron afines al izquierdista Pedro Castillo, a quién el Congreso destituyó como presidente el pasado 7 de diciembre tras un fallido golpe de Estado cuando intentó disolver el Legislativo y gobernar por decreto.



La izquierda "propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, según el artículo 113 de la Constitución Política del Perú".



Además, "plantea declarar la vacancia de la Presidencia" y aplicar la sucesión colocando en el cargo a quien en ese momento esté al frente del Congreso.



"Estamos convencidos que no se va a admitir, la moción no tiene sentido", dijo a la prensa la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.



A sus 60 años, Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, asumió el poder el 7 de diciembre pasado y debe ejercer hasta julio de 2026.



Es el primer pedido de destitución en su contra en el Congreso, mientras su antecesor afrontó tres.



La caída de Castillo desató violentas protestas en regiones andinas del sur de Perú y Lima, con más de 50 muertos y un millar de heridos en medio de una feroz represión de policías y militares.



A raíz de ello, la Fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".



Las movilizaciones en su contra exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones generales.



Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, país que vive en una permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción contra diferentes administraciones.