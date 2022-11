Compra de Twitter podría suponer amenaza para la seguridad nacional: Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insinuado este miércoles que la compra de la red social Twitter por parte de Elon Musk podría suponer una amenaza para la seguridad nacional.



Preguntado sobre si creía que el magnate sudafricano podía ser una amenaza para la seguridad estadounidense y sobre si sería conveniente llevar a cabo una investigación sobre su adquisición de Twitter, el mandatario estadounidense ha afirmado que "las relaciones técnicas" de Musk "son dignas de ser examinadas".



"Creo que la cooperación o las relaciones técnicas de Elon Musk con otros países son dignas de ser examinadas. Si está haciendo algo inapropiado o no, no estoy sugiriendo eso. Estoy sugiriendo que vale la pena ser mirado", ha aseverado Biden durante una rueda de prensa en la que ha valorado los resultados de las elecciones de medio mandato.



La declaración de Biden abre la puerta a un escrutinio del Gobierno de Estados Unidos sobre los acuerdos de compra de Musk de la red social de Twitter.



Además, las palabras del presidente estadounidense tienen lugar después de que varios medios estadounidenses, como 'Financial Times', informaran de que funcionarios del país estaban debatiendo si tenían alguna vía legal para revisar las actividades del multimillonario, incluido el acuerdo por la red social.



En este sentido, el senador demócrata Chris Murphy mostró su preocupación ante el Comité de Inversión Extranjera de la Cámara Alta por la participación del Gobierno de Arabia Saudí y de Qatar en la adquisición de Twitter, que se elevaría a un cinco por ciento.



"Dado el papel fundamental de Twitter en la comunicación pública, me preocupa la influencia potencial del Gobierno de Arabia Saudí", escribió Murphy a la comisión en el Senado, según 'Financial Times'.



"Dejando de lado la gran cantidad de datos que Twitter ha recopilado sobre los ciudadanos estadounidenses, cualquier posibilidad de que la propiedad extranjera de Twitter resulte en una mayor censura, desinformación o violencia política es una grave preocupación de seguridad nacional", agregó.