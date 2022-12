Colombiana desaparecida en Miami fue hallada sin vida en un hotel 

Una mujer colombiana fue encontrada sin vida en un hotel de Miami Beach, en el sureste de Florida (EE.UU.), donde presuntamente se hospedaba con su pareja.



Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte de la víctima, que sería Marelbi Ruiz Lara, de 47 años.



Aunque las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima, Nelson Tabares, hijo de Ruz Lara, dijo al canal Local 10 News que el cadáver hallado corresponde a su madre.



Lea aquí: Crisis Política en Perú: cinco claves para entender lo que ocurre en territorio inca



Ruiz se encontraba desaparecida desde el pasado 3 de diciembre, según informaron las autoridades de Florida. “La Policía de Miami Beach recibió una llamada de una mujer solicitando un cheque de asistencia social para una compañera de trabajo, que había sido vista por última vez el sábado 3 de diciembre”, señala un comunicado enviado a medios de comunicación.



Luego de esta llamada de alerta, el pasado martes en la noche los uniformados se trasladaron al hotel Sherry Frontenac, ubicado en la popular Avenida Collins de Miami Beach.



En una de las habitaciones fue encontrado el cuerpo de la mujer y las autoridades ya abrieron una investigación sobre este caso por homicidio.



Lea aquí: Colombia "protestó" en intervención final ante la Corte de La Haya por litigio con Nicaragua



Además, Tabares indicó a 10 News que el personal del hotel informó a los familiares de la mujer que la puerta de su habitación estaba obstruida con un colchón.



Al parecer, la colombiana se hospedaba temporalmente en el hotel con su novio. Hasta ahora no se conocen más detalles de este crimen.