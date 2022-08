Cifra récord: Cerca de 1.300 migrantes cruzan el canal de la Mancha en un solo día

Las travesías ilegales en pequeñas embarcaciones en el canal de la Mancha no paran de aumentar, y establecieron un récord con cerca de 1.300 migrantes en una sola jornada, pese a los planes del gobierno británico para detener esos flujos.

Se trata de peligrosas travesías por una de las vías marítimas más frecuentadas del mundo, que separan Reino Unido del continente europeo.



Un total de 1.295 migrantes cruzaron el lunes el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones para llegar a las costas inglesas, la mayor cantidad registrada en una sola jornada, según informó el Ministerio de Defensa británico.



Esos migrantes hicieron su travesía en 27 embarcaciones y elevaron a 22.670 -según la agencia Press Association- el número de personas que han realizado este peligroso viaje desde principios de año



El anterior récord de un solo día fue de 1.185 el 11 de noviembre de 2021.



Los medios británicos difundieron el lunes imágenes de numerosos migrantes socorridos y llevados al puerto de Dover, incluyendo a niños y bebés. Los migrantes aprovecharon del buen tiempo tras algunos días de condiciones meteorológicas más difíciles.



Para Jean-Claude Lenoir, presidente de la asociación Salam, "ocurre esto todos los días en que no hay viento".



Los migrantes "no se quedan en Francia ya que las condiciones de vida son deplorables" dijo por su lado Juliette Delaplace, del Socorro Católico. "Siempre hay un aumento en verano" de las travesías "ya que es muy difícil sobrevivir en invierno en la calle en Calais", ciudad costera del norte de Francia, de donde salen muchas de las embarcaciones



El año pasado, las autoridades británicas interceptaron y llevaron a tierra a 28.526 personas que intentaban cruzar la transitada ruta marítima.



Un reciente informe parlamentario británico calculó que el total podría alcanzar este año 60.000 personas. Y ello, pese a las reiteradas promesas del gobierno conservador británico que, tras el Brexit, considera este tema prioritario y entrega millones de libras a Francia para ayudarla a reforzar la vigilancia de sus costas, además de endurecer las medidas de acogida de los migrantes.

Tensiones entre París y Londres

Esta situación ha generado tensiones entre Londres y París, luego de que el gobierno británico acusara a Francia de no hacer lo suficiente para frenar los cruces.



Para intentar abordar el tema, se han endurecido las leyes contra las bandas de traficantes de personas responsables de los cruces.



Pero los polémicos planes de Londres de reubicar a algunos migrantes en Ruanda han sido frenados por una serie de acciones legales.



El gobierno británico ha defendido la política como necesaria debido al elevado costo de procesar las solicitudes de asilo y albergar a los migrantes.



El diario conservador Mail on Sunday afirmó recientemente, basándose en una serie de filtraciones de inteligencia militar, que la mayoría de los solicitantes de asilo en Reino Unido llegaban de Albania, pese a que este país no está en guerra.



Por su lado la ONG Amnistía Internacional denunció "las vergonzosas posturas del gobierno" británico, al estimar que era necesario para poner fin a estas peligrosas travesías "proponer itinerarios seguros" a los migrantes.



Al menos 203 personas han muerto o desaparecido desde 2014, en tierra o mar, al intentar llegar a Reino Unido desde la costa norte de Francia, incluyendo 27 en un naufragio a finales de 2021, según la Organización Internacional de las Migraciones.