Álvaro José Carvajal Vidarte

El organismo regulador sanitario de Brasil autorizó este miércoles retomar los ensayos clínicos de la vacuna Coronavac contra el covid-19, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, después de suspenderlos el lunes argumentando que un voluntario sufrió "un incidente grave".



"La Agencia de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, informa que acaba de autorizar el reinicio del estudio clínico de la vacuna Coronavac", informó el organismo en una nota, en la cual aclaró también que las suspensiones en fase de estudio son comunes y "no significa necesariamente que el producto bajo investigación no sea de calidad, seguro o eficaz".



La Anvisa había decidido "interrumpir el ensayo clínico de la vacuna CoronaVac tras un incidente grave" el 29 de octubre.



El organismo no dio detalles sobre lo ocurrido, pero indicó que esos incidentes podían incluir la muerte, efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y otros "acontecimientos clínicamente significativos"

Espere más información...