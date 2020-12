Jhon Edward Montenegro Jimenez

Una doctora brasileña contrajo dos veces el covid-19 con un intervalo de casi cuatro meses entre ambos diagnósticos, constituyendo el primer caso de reinfección del virus en este país, informaron el jueves fuentes oficiales.



"Los análisis realizados permiten confirmar la reinfección por el virus SARS-CoV-2, después de secuenciar el genoma completo viral que identificó dos cepas diferentes", precisó el ministerio de Salud, agregando que se trata de una profesional de la salud de 37 años que circula entre los estados nordestinos de Paraíba y Rio Grande do Norte.



"Se enfermó en junio, se curó y tuvo otro resultado positivo en octubre, 116 días después del primer diagnóstico", agrega el comunicado.



La secretaría de Salud de Rio Grande do Norte precisó que se trata de una médica.

El ministerio especificó que en septiembre, entre ambos diagnósticos, la paciente se realizó otro examen RT-PCR que no registró el virus.



"Ella no estuvo enferma con mayor gravedad durante el segundo contagio, el primero tampoco fue grave", explicó el infectólogo de Rio Grande do Norte, André Prudente, al canal de noticias Globo News.



Prudente informó que la doctora tuvo en ambos episodios "síntomas ligeros" como dolor de cabeza, de cuerpo, pérdida del olfato y del gusto, y que "se recuperó bien, ahora está 100% recuperada".



Aunque se trata del primer caso confirmado en Brasil, autoridades regionales de la salud han confirmado que otros casos de reinfección están en análisis.



Otros países han confirmado casos de segundos contagios, impulsando el debate sobre la inmunidad al nuevo coronavirus.

"El Ministerio de Salud alerta que el caso refuerza la necesidad de la adopción del uso continuo de máscaras, higienización constante de las manos y el uso de alcohol en gel", agregó esta instancia que se encuentra bajo presión debido a que Brasil, el segundo país con más muertes por el nuevo coronavirus, atraviesa un recrudecimiento de la pandemia.



Con 212 millones de habitantes, el gigante sudamericano totaliza 6,7 millones de contagios y casi 179.000 muertos.



Más de 100.000 casos y 1.600 fallecimientos fueron registrados en las últimas 48 horas.



En medio del avance de la pandemia, temas como las medidas de distanciamiento social y el diseño de un programa de vacunación han generado resistencia social y disputas políticas entre el gobierno federal y las autoridades regionales.