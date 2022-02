Biden le aseguró a Putin que si ataca Ucrania tendrá grandes sanciones en su contra

El presidente Joe Biden advirtió a su contraparte del Kremlin Vladimir Putin que Estados Unidos "responderá decisivamente e impondrá rápidos y severos costos a Rusia" si invade Ucrania.



En una conversación telefónica, Biden subrayó que "mientras Estados Unidos sigue preparado para dedicarse a la diplomacia, en completa coordinación con sus aliados y socios, estamos igualmente preparados para otros escenarios", dice una nota de la Casa Blanca.



Biden "dejó en claro que si Rusia emprende una invasión, Estados Unidos, junto con nuestros y socios, responderá decisivamente e impondrá rápidos y severos costos a Rusia", agrega.



La Casa Blanca también dijo que Biden le había "reiterado" a Putin que atacar a Ucrania "produciría un sufrimiento humano generalizado y disminuiría la posición de Rusia".

Los presidentes hablaron poco más de una hora y aparentemente no hubo ningún avance para atenuar la tensión entre Occidente y Rusia sobre el despliegue de fuerzas que rodean por aire, mar y tierra a la vecina Ucrania.



La llamada "fue profesional y sustantiva y duró más de una hora. No hubo un cambio fundamental sobre lo que se está desarrollando desde hace varias semanas", dijo a periodistas el funcionario que pidió no ser identificado.



Señaló que Washington había presentado propuestas que "mejorarían la seguridad europea y también abordan algunas de las preocupaciones expresadas por Rusia", al tiempo que prometen respetar la soberanía de Ucrania.



"Sigue sin estar en claro si Rusia está interesada en buscar esas metas por la vía diplomática en vez de utilizar la fuerza. Seguimos comprometidas con la idea de la desescalada a través de la diplomacia. Pero también tenemos una visión clara sobre la perspectiva de eso, dados los aparentes pasos de Rusia en el terreno", dijo.



"Los riesgos son demasiado altos como no para darle a Rusia todas las oportunidades" de detenerse. "De manera que, como siempre, seguimos por los dos caminos", destacó el funcionario.



Rusia "ya se está encontrando cada vez más aislada del mundo y mas dependiente de China", concluyó.