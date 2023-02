Biden anunció nuevas entregas de armas a Ucrania en una visita sorpresa a Kiev

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su "inquebrantable" apoyo a Ucrania el lunes en una visita sorpresa a Kiev en la que prometió nuevas entregas de armamento a los ucranianos, a pocos días del primer aniversario de la invasión rusa.

El dirigente estadounidense llegó hasta la capital ucraniana con el mayor secreto: la Casa Blanca no reveló por qué medio se desplazó hasta allí, aunque todos los dirigentes occidentales lo hacen en tren a través de Polonia.



No obstante, según Washington, Rusia fue advertida de la visita de Biden varias horas antes "con el fin de evitar conflictos", según el asesor de seguridad nacional, Jale Sullivan.



En rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Biden dijo que entregará 500 millones de dólares de ayuda suplementaria y que los detalles serán anunciados en los próximos días.



"Creo que es fundamental que no haya ninguna duda del apoyo de Estados Unidos a Ucrania", subrayó el mandatario.



Se trata de la primera visita de Joe Biden al país en guerra desde que las tropas rusas lo invadieron el 24 de febrero de 2022.



Kiev necesita de manera apremiante municiones de largo alcance para su artillería y carros de combate para hacer frente a una nueva ofensiva rusa, así como para recuperar los territorios ocupados por Moscú en el este y en el sur del país.



Zelenski agradeció la esperada entrega de tanques estadounidenses Abrams, anunciada hace pocas semanas tras largas discusiones, e insistió en la necesidad de obtener munición de alcance superior a los 100 kilómetros. Washington prometió enviarlas, pero la cantidad y el calendario de entrega aún son inciertos.

"Más que heroico"

El presidente de Ucrania dijo en redes sociales que la visita de su homólogo estadounidense era "una señal extremadamente importante de apoyo a todos los ucranianos".



"Esta conversación (con Biden) nos acerca a la victoria", aseguró Zelenski.



Las sirenas antiaéreas resonaron en Kiev durante la visita de Biden, constataron periodistas de AFP.



Para Oksana Shylo, de 50 años, la visita de Biden es la prueba de que "los estadounidenses están claramente e irrevocablemente de nuestro lado".



"Es una buena señala para el pueblo ucraniano, para la victoria de Ucrania", coincidió Vladyslav Denysenko, de 27 años.



Los dos mandatarios colocaron el lunes una ofrenda floral en el Muro del Recuerdo para los héroes caídos de la guerra ruso-ucraniana, con un himno militar de fondo y en presencia de oficiales ucranianos uniformados.



El presidente ucraniano celebró la presencia de su homólogo estadounidense y declaró que ambos querían discutir sobre "cómo ganar (la guerra) este año".



Joe Biden expresó su admiración por la resiliencia de los ucranianos frente al invasor. "Es más que heroica", afirmó.



El dirigente estadounidense insistió en que "la guerra de conquista de (el presidente ruso Vladimir) Putin está fracasando y que se equivocó al creer que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido".



Por su parte, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, aseguró que la visita de Biden demuestra que "ya nadie tiene miedo" a Rusia.

"Poner fin a la actual guerra"

Ucrania vive una intensificación de los combates en el este del país, donde Rusia espera recuperar la iniciativa tras sufrir serios reveses en otoño.



Durante la visita, Biden también prometió imponer más sanciones a Rusia. Pero las estadísticas publicadas este lunes apuntan a que la economía rusa está resistiendo más de lo esperado.



El producto interior bruto (PIB) del país se contrajo un 2,1% en 2022, según Rosstat. En septiembre, el gobierno había pronosticado una contracción del 2,9%.



La visita se produce después de que Washington acusara a Pekín de estar considerando mandar armas a Rusia.



"Es Estados Unidos y no China quien envía sin parar cargamentos armamentísticos al campo de batalla", se defendió el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Wang Wenbin.



El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, visitó varias capitales europeas en los últimos días.



Desde Hungría, insistió en que China está dispuesta a cooperar con Budapest y "otros países" para "poner fin a la actual guerra" en Ucrania.



"Deseamos que las partes vuelvan a la mesa de negociación", subrayó, según una traducción oficial.



Está previsto que Vladimir Putin pronuncie el martes su gran discurso anual ante la élite política rusa, un evento que se espera esté en gran medida dedicado a la guerra en Ucrania.



Biden concluyó su visita a Kiev poco después del mediodía y se dirigirá a Polonia, uno de los principales aliados de Kiev en Europa. Se espera que el martes se pronuncie desde Varsovia.